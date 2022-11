Protestos afetam rodovias viagens, alunos e postos de combustíveis

As manifestações pró-Bolsonaro afetaram rodovias da região, por conta dos bloqueios de veículos nesta segunda-feira. Devido à impossibilidade de locomoção em alguns pontos, as aulas na FAM (Faculdade de Americana) foram canceladas.

A venda de passagens para o Rio pela Viação Adamantina também foi suspensa na Rodoviária de Americana, por causa da paralisação na Via Dutra, principal acesso entre os estados.

Rodovia Luiz de Queiroz totalmente parada nesta segunda-feira – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Caminhoneiros e pessoas descontentes com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bloquearam os dois sentidos da Rodovia Anhanguera (SP-330) nas proximidades do km 148, em Limeira, próximo ao campus da Unip.

O trânsito foi desviado para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do km 120, próximo ao acesso à Praia Azul, em Americana.

Na região, manifestantes interditaram ainda a SP-304 em frente ao Aeroporto Municipal de Americana. Na mesma rodovia, mais dois pontos de paralisação ocorreram próximo aos bairros Santa Rita e Vila Sartori, ambos em Santa Bárbara d’Oeste.

Medo fez motoristas correrem aos postos de combustível – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Um dos organizadores do movimento, Euclides Martins Brasil, afirma que o grupo aguarda o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Se o presidente ainda não se manifestou deve ter um motivo. Basta que ele diga se é para liberar ou continuar”, afirma.

A AutoBAn também reportou o bloqueio na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura do km 107, em Hortolândia. O congestionamento se dava entre os km 104 e 107.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) informa em nota que “o efetivo mobilizado está nos pontos de bloqueios identificados e permanece trabalhando pela liberação do fluxo, viabilizando-se o escoamento da produção e o direito de ir e vir dos cidadãos e segue monitorando os locais com alta probabilidade de interdição.”

FILAS. A manifestação causou correria em alguns postos de combustíveis na região. Em um estabelecimento no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara, o movimento aumentou depois das 16 horas, de acordo com a gerente Maria Aparecida da Silva.

O calceteiro Jurandir Gomes de Jesus decidiu abastecer o carro que é usado para trabalhar. “Acho errado parar as rodovias, porque a gente precisa trabalhar, as contas chegam. Deveriam pelo menos parar no acostamento, sem prejudicar a gente que precisa pagar as contas”.