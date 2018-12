Proteção só acontece dez dias após vacina

Verão, férias e viagens. O período mais esperado do ano também é o de maior risco para a febre amarela. Quem ainda não se imunizou contra a doença não pode perder mais tempo, especialmente se pensa em viajar neste final de ano ou início do próximo. A vacina deve ser tomada dez dias antes para proteção efetiva. Na RPT (Região do Polo Têxtil), as cinco cidades mantêm vacinação de rotina para proteção da população.

A diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Helena Sato, informa que todo o território paulista tem recomendação da vacina, devido a circulação do vírus, incluindo duas regiões bastante procuradas por turistas da região e que atraem multidões nesta época do ano: Litoral Norte e Baixada Santista. Nesses locais, a cobertura vacinal abaixo do esperado e vegetação densa reforçam a preocupação com a doença. Foto: Rovena Rosa - Agência Brasil

“A vacina é extremamente importante”, destaca Sato. Segundo ela, se a vacina for tomada com no mínimo de dez dias de antecedência da viagem a proteção é efetiva. Para prazo inferior a essa, a recomendação é para reforçar a prevenção, evitando entrar em áreas verdes. Outro alerta é não esquecer de passar o repelente e usar roupas claras, que facilitam a visualização do mosquito transmissor.

A vacina é indicada para pessoas a partir dos 9 meses de idade. Devem consultar o médico sobre a necessidade da vacina os pacientes portadores de HIV positivo e transplantados. Não há indicação de imunização para gestantes, mulheres amamentando crianças com até 6 meses de idade e imunodeprimidos, como pacientes em tratamento quimioterápico, radioterápico ou com corticoides em doses elevadas (como por exemplo Lúpus e Artrite Reumatoide). Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com balanço divulgado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica, até o dia 3 de dezembro houve 503 casos de febre amarela silvestre confirmados no Estado e 176 deles evoluíram para óbitos. Na RPT, nenhum caso da doença foi registrado em 2018. Em Americana, houve no ano passado apenas um caso (importado), cujo paciente foi a óbito.

FEBRE AMARELA: Saiba mais sobre a doença

O que é febre amarela

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A febre amarela tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti.

Sintomas

Os sintomas iniciais da febre amarela incluem o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maioria das pessoas melhora após estes sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% apresentam um breve período, de horas a um dia, sem sintomas e, então, desenvolvem uma forma mais grave da doença. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia (especialmente a partir do trato gastrointestinal) e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Cerca de 20% a 50% das pessoas que desenvolvem doença grave podem morrer.

Transmissão

O vírus da febre amarela é transmitido pela picada do mosquito transmissor e infectado. A doença não é passada de pessoa a pessoa. A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença.

Onde se vacinar na RPT: Em todas as cidades da Região do Polo Têxtil há vacinação no período da manhã, em diferentes dias da semana

AMERICANA

UBS Jardim São Paulo

Segunda, quarta e sexta-feira (das 9h às 15h)

UBS Parque Gramado

Segunda, quarta e sexta-feira (das 9h às 15h)

UBS Jaguari

Segunda, quarta e sexta-feira (das 9h às 15h)

UBS Jardim Brasil

Segunda, quarta e sexta-feira (das 9h às 15h)

UBS São José (região Praia Azul)

Terça e quinta-feira (das 9h às 15h)

UBS São Domingos

Terça e quinta-feira (das 9h às 15h)

UBS Vila Mathiensen

Terça e quinta-feira (das 9h às 15h)

SANTA BÁRBARA

UBS Cruzeiro do Sul

Segunda-feira (das 7h às 13h)

UBS Jd. São Francisco 2

Terça e quinta-feira (das 7h às 13h)

UBS Jd. Europa

Terça e quinta-feira (das 7h às 13h)

UBS Vila Linópolis

Quarta e sexta-feira (das 7h às 13h)

UBS Jd. Esmeralda

Quarta e sexta-feira (das 7h às 13h)

NOVA ODESSA

UBS 2 São Jorge

Segunda-feira (das 8h às 11h e das 13h às 15h)

UBS 5 Jardim Alvorada

Terça-feira (das 8h às 11h e das 13h às 15h)

UBS 1 Centro

Quarta-feira (das 8h às 11h e das 13h às 15h)

UBS 3 São Manoel

Quinta-feira (das 8h às 11h e das 13h às 15h)

UBS 4 Jd. São Francisco

Sexta-feira (das 8h às 11h e das 13h às 15h)

SUMARÉ

PSF Santa Clara

Segunda-feira (das 8h às 15h)

CIS Nova Veneza e CS II Centro

Terça-feira (das 8h às 15h)

USF Maria Antonia

Quarta-feira (das 8h às 15h)

UBS Denadai

Quinta-feira (das 8h às 15h)

UBS Picerno

Sexta-feira (das 8h às 15h)

HORTOLÂNDIA

UBSs Jardim Santa Clara, Jardim Rosolen, Jardim Amanda, Jardim Nova Hortolândia e Jardim Novo Ângulo – Todos os dias da semana das 8h às 12h

UBS São Jorge

Segunda-feira (7h30 às 11h30)

UBS Orestes Ongaro

Segunda-feira (7h30 às 11h30)

UBS São Bento

Terça-feira (7h30 às 11h30)

UBS Pr. do Horto

Terça-feira (8h às 12h)

UBS Adelaide

Quarta-feira (7h30 às 11h30)

UBS Nova Europa

Quarta-feira (7h30 às 11h30)

UBS São Sebastião

Quarta-feira (7h30 às 11h30)

UBS Ghiraldelli

Quinta-feira (7h30 às 11h30)

UBS Santiago

Quinta-feira (7h30 às 11h30)

UBS Amanda

Sexta-feira (7h30 às 11h30)

UBS Santa Esmeralda

Sexta-feira (7h30 às 11h30)