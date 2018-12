Projetos de alunos de Etecs são selecionados para Febrace

A Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), realizada pela USP (Universidade de São Paulo), anunciou a lista de finalistas de sua 17ª edição e traz dois grupos de alunos das Etecs (Escolas Estaduais Técnicas) de Hortolândia e Santa Bárbara d’Oeste. A feira, que conta com a exposição de projetos da Escola Politécnica, ocorre nos dias 19, 20 e 21 de março de 2019.

Na Etec de Hortolândia, o projeto “Bookstech – acervo digital integrado à biblioteca física” foi selecionado para ser exposto na feira da USP. O projeto foi desenvolvido pelos alunos Vinicius Barbieri de Meneses e Pedro Henrique Rodrigues de Souza, orientado por Priscila Batista Martins e contou com coorientação de Juliana Godoy de Sá. Foto: Câmara Municipal de Santa Bárbara / Divulgação

Já os alunos Arielly Samara Perez e Lillian Galvani Dias, da Etec Prof. Dr. José Dagnoni, de Santa Bárbara, foram selecionados com o projeto “Adesivo transdérmico para cicatrização em feridas de diabéticos mellitus a partir de resíduos vegetais com carotenoides e óleos essenciais”. Eles foram orientados pela Vivian Marina Barbosa Ramires.

Anualmente, estudantes da instituição se destacam com trabalhos de diversas áreas. No ano passado, sete Etecs foram premiadas em 18 categorias da Febrace. Com um primeiro lugar, a Etec Trajano Camargo, de Limeira, foi credenciada para a feira Intel Isef, nos Estados Unidos, com o trabalho Recuperação de níquel e cobre do lodo das indústrias de joias para a produção de sais e estudo das aplicações, desenvolvido pelos alunos Elizandra Larissa da Silva, Kaíque Gonçalves Ferreira e Vitória Ventura, orientados pela professora Gislaine Delbianco.