Projeto social busca auxiliar mães que perderam filhos a ressignificarem a forma de viver

Como o nome mesmo sugere, o projeto ProSeguir tem como essência a ideia de que a vida precisa continuar, apesar das dores. Tendo como principal missão auxiliar mães que perderam seus filhos a lidarem com a realidade, o grupo de escuta e acolhimento foi criado em 2019 na cidade de Campinas e, atualmente, além de lá, também conta com reuniões em Holambra – onde inclusive foi agraciado como o Prêmio Resiliência – e no momento, busca parcerias para iniciar as atividades em Americana.

Uma das principais responsáveis pela criação do projeto, juntamente com outras colegas de profissão, é a psicóloga Doni Cândido, de 60 anos. Radicada em Americana, ela é especialista em atendimento para adolescentes, dependentes químicos e pacientes oncológicos.

Doni Cândido, uma das principais responsáveis pela criação do projeto – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo a profissional, a iniciativa surgiu dentro da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, que tem como missão levar ajuda para cinco países da África, além de várias cidades brasileiras. Atuando voluntariamente há cinco anos na organização, a psicóloga explica que a ideia de promover algo que pudesse auxiliar “mães enlutadas” surgiu a partir da observação dos perfis de algumas voluntárias.

“Percebemos que tinham várias mães que passaram pela dor de perder o filho e que buscavam no trabalho voluntário uma forma de ressignificarem as próprias vidas”, comentou.

Como profissional, Doni ressalta que esse tipo de envolvimento é de fato uma boa maneira de reagir. “Ao lidar com a dor de outras pessoas, elas conseguem tratar um pouco melhor suas emoções”, justifica.

Criado para funcionar uma vez por semana, os grupos reúnem desde mães que acabaram de passar por perdas até mães que já ressignificaram suas histórias e que hoje ajudam outras mulheres. “Nós notamos que, além do trabalho voluntário, elas precisavam de acolhimento e escuta.”

Intensidade

A coordenadora do projeto em Campinas, Monica Serpentini, de 55 anos, que além de psicóloga, é tanatóloga, ou seja, especialista no estudo científico da morte, explica que o processo de luto, apesar de ser individual, se correlaciona através de reações comuns.

“No caso das mães enlutadas, elas se conectam melhor entre si e acabam se identificando com os sentimentos umas das outras.”

Assim, de acordo com a especialista, essas mães conseguem avaliar se estão passando pelo luto de maneira natural. “Muitas vezes, as reações são consideradas por familiares e amigos, como exageros, alucinações e até início de loucura. Nosso meio social cobra muito os enlutados de estarem bem e pararem de chorar logo. Não se pode sofrer. Já dentro do grupo existe esta permissão, e essa troca de experiências fortalece muito, inclusive para elas seguirem da melhor maneira possível com suas novas vidas”, argumenta.

Novos processos

Após passar pela experiência com as mães, Doni explica que ela e o grupo começaram a discutir a possibilidade de auxiliar os pais, que, de uma maneira geral, costumam encarar o processo de luto com a mesma intensidade de dor que as mães, porém, “se expressando de forma diferente”.

Além disso, o projeto está em processo organizacional para montar um espaço em Americana. “No momento, o grupo está em busca de parceiros.”

Sobre os resultados alcançados até aqui, Doni resume em uma frase o que observaram. “É quase um milagre o quanto elas conseguem mudar o modo de viver o luto.”

A psicóloga revela um desejo. “Queremos que esse projeto se multiplique e que outras pessoas possam abrir outros grupos em outros lugares. Essa é nossa missão”. Quem quiser conhecer mais, acesse o Instagram @proseguir.maesenlutadas.

Precisamos falar sobre este assunto

“Na nossa cultura pouco se fala da morte, pelo contrário, se foge do assunto, e isto dificulta muito o processo de luto para todos, inclusive com cobranças de tempo para parar de sofrer, cobranças de atitudes, falta de espaço para os enlutados conversarem, chorarem, colocarem para fora toda a dor e sofrimento que estão sentindo”, pontua Monica Serpentini, coordenadora do projeto em Campinas.