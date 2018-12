Projeto prevê DDM funcionando 24 horas no Estado

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa no dia 5 de dezembro prevê que todas as DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher) do Estado passem a funcionar 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados.

Atualmente, essas delegacias especializadas no atendimento às mulheres vítimas de violência funcionam apenas em horário comercial. Na Região do Polo Têxtil, Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré contam com uma unidade cada.

Para a delegada seccional de Americana, Martha Rocha, serão necessárias readequações estruturais e alocação de funcionários caso a lei seja sancionada pelo governador Márcio França (PSB). Ela preferiu não detalhar investimentos necessários até a “determinação de esfera superior”.

Questionado pelo LIBERAL se o projeto seria sancionado, o Estado informou que não se manifestaria sobre o assunto porque não teve acesso ao texto da proposta aprovada. Após o recebimento, o governador terá 15 dias úteis para avaliá-lo.

Na justificativa do projeto de lei, a deputada estadual Beth Sahão (PT) argumenta que é justamente durante o período da noite, finais de semana e feriados quando mais ocorrem agressões a mulheres por conta da presença masculina nas casas e também pelo consumo de álcool e drogas.

“Representa um enorme desestímulo à mulher que necessita de amparo policial durante a noite ou em um feriado e vê-se forçada ou a ir a um plantão policial comum, tendo de relatar a agressão sofrida a profissionais masculinos e sem a devida qualificação para lidar com esse tipo de crime”, traz o texto.

O projeto prevê que os custos decorrentes dessa mudança sejam arcados pela Secretaria de Segurança Pública. Procurada, a pasta estadual disse que não se manifestaria sobre o assunto até a sanção.

PIONEIRA. Desde 2016, a DDM da Sé, na capital paulista, funciona de forma ininterrupta. Esta é a única unidade do Estado que não atende apenas em horário comercial.

Vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Americana, Léa Amábile garantiu que existe demanda de atendimento nesses horários na região, e destacou que as delegacias especializadas oferecem um suporte diferenciado às mulheres, quando comparado aos plantões policiais.

“É um assunto que se discute há muitos anos e há a necessidade sim. Por outro lado, argumentam que as mulheres não procuram tanto nesses horários, mas se elas não procuram é justamente por não ser especializada”, apontou.