Projeto completa 2 anos sem ir para o plenário

O projeto de lei complementar que trata da criação de 22 varas e cartórios para atender 18 comarcas no Estado – entre elas, Sumaré e Hortolândia, onde o número de juízes é pequeno e o de processos é alto – completou em novembro aniversário de dois anos de tramitação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) sem ir a votação. Enquanto isso, a média de processos em andamento nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) por juiz é de 6,5 mil.

Conforme dados fornecidos pelo TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), existem 170,8 mil processos em andamento na RPT, distribuídos entre 26 juízes. Americana lidera o ranking de ações judiciais, mas também é a cidade que tem mais magistrados. São 48,5 mil ações para nove juízes. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

No segundo lugar em número de ações está Hortolândia, onde 47,3 mil ações estão em andamento. É neste município que a situação está mais crítica há anos, já que apenas três juízes cuidam do grande número de ações. A média é de 15,7 mil ações processos para cada um, exatamente a quantidade toda de processos em tramitação em Nova Odessa, onde esse total é dividido entre dois magistrados.

Sumaré tem 32,4 mil processos para seis juízes, com média de 5,4 mil cada. Em Santa Bárbara d’Oeste a média é a menor da RPT. São 4,4 mil processos para cada um dos seis juízes. Eles repartem 26,9 mil ações.

Diante desse cenário de juízes sobrecarregados, algo que ocorre em outros pontos do Estado, o projeto que cria 22 varas era a esperança em novembro de 2016 quando foi protocolado. Dois anos depois não há previsão de ser votado. Foto: O Liberal

A última movimentação na assembleia foi o parecer emitido pela Apamagis (Associação Paulista de Magistrados), que escreveu em nota ao LIBERAL que considera a aprovação do projeto fundamental, “tanto que já encaminhou ofício ao presidente da Alesp, bem como ao deputado relator, solicitando prioridade em sua votação”.

“O projeto foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de um levantamento minucioso efetuado pela Secretaria de Primeira Instância para atender as 18 comarcas com maior movimento judiciário do Estado, tanto para o acervo como para a distribuição de ações por número de varas judiciais”, trouxe a nota da entidade.

Na RPT, o projeto prevê a criação da 4ª Vara Cível de Sumaré e da 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis de Hortolândia. Além disso, a proposta fala na criação dos cargos de juiz para essas varas. Na justificativa, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) cita que cada um dos três juízes da área cível de Sumaré recebe 2,8 mil novos processos por ano. Já em Hortolândia, a distribuição anual é de 4 mil processos, isso nas duas varas existentes.

No ano passado, quando o LIBERAL mostrou o problema de acúmulo de ações judiciais por juiz na RPT, o presidente da Alesp, Cauê Macris (PSDB), explicou que a votação dependia de alguns trâmites e disse que acreditava que a matéria poderia ser votada antes do fim do ano, o que não ocorreu.

Agora, em nota, o deputado disse que caberia ao TJSP manifestar ao Colégio de Líderes o interesse em priorizar a discussão do projeto. “Até o momento não houve sinalização do TJSP em priorizar a votação”, trouxe a nota. No fim de maio, entretanto, o então presidente do TJ, desembargador Paulo Dimas Mascaretti, fez visita ao colégio e solicitou celeridade, algo noticiado inclusive pelo tribunal.