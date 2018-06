Projeto abre possibilidade de lixo regional

Um projeto de lei em trâmite na Câmara de Piracicaba abre a possibilidade de que cidades da região mandem seu lixo doméstico para o aterro daquela cidade.

O projeto 52/2018 permite que a Prefeitura de Piracicaba integre o Consimares (Consórcio Municipal de Manejo dos Resíduos Sólidos), do qual fazem parte as cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). A proposta não tem data para ser votada e será debatida em audiência pública no dia 26. Foto: Arquivo / O Liberal

Se aprovada, torna possível que o aterro de Piracicaba receba lixo das cidades integrantes do Consimares – o que não ocorreria automaticamente. Hoje, estes municípios dão destinos diferentes a seus resíduos.

A Prefeitura de Hortolândia informou que mantém contrato para coleta de lixo com a empresa HortoAmbiental, com valor médio mensal de R$ 2,230 milhões, equivalente a coleta de 4 mil toneladas/mês. Cabe à empresa destinar corretamente estes resíduos orgânicos em aterro regularizado.

Em Americana, a prefeitura tem um contrato emergencial com a Engep, que deposita o lixo em seu aterro na cidade. Há uma licitação em curso na cidade. “Esse projeto permite que esse aterro participe da licitação”, informou a prefeitura, em nota. São 200 toneladas por dia de lixo produzidas a cidade.

Nova Odessa deposita todo o lixo recolhido na cidade no aterro da Estre, em Paulínia.

São recolhidas, em média, 50 toneladas de lixo por dia na cidade. “Como o contrato firmado em 2017 com a Estre é de 12 meses, podendo ser renovado por igual e sucessivos períodos até o limite de 60 meses, a prefeitura não estuda, neste momento, alternativas para o destino do lixo”, informou o Executivo.

A Prefeitura de Piracicaba afirmou que o eventual ingresso da cidade no Consimares não faria com que o município passasse a receber automaticamente os resíduos de outros municípios.

“No entanto, caso futuramente haja interesse no recebimento dos resíduos domésticos de outras cidades, a questão será debatida com a sociedade civil, deixando claro que isso só ocorrerá após o aval de órgãos técnicos especializados”. Atualmente o aterro de Piracicaba recebe o lixo apenas a cidade.