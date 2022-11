Programação para o Natal tem espaço ‘instagramável’, cantatas e iluminação

Em 2021, praça iluminada atraiu em Santa Bárbara - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

A pouco mais de um mês para o Natal, Americana e Santa Bárbara d’Oeste se preparam para oferecerem uma programação recheada de luzes e de cânticos tradicionais da festividade. As prefeituras de ambos os municípios divulgaram, nos últimos dias, o calendário de eventos natalinos para 2022.

Americana iniciará as comemorações no dia 1º de dezembro, às 20h, na Estação Cultura, no Centro, com o lançamento de um presépio do artista plástico Dionísio Chiaranda e com a apresentação do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Municipal.

A partir do dia 7, às 19h30, com o lançamento da iluminação especial de Natal, as festividades se concentrarão na Praça Comendador Müller, também no Centro. Serão várias apresentações musicais em 8, 14, 19 e 20 de dezembro, com as participações de bandas, cantores, corais e orquestras nos dois palcos que serão montados. No último dia de programação, 21, além da cantata promovida pela tradicional Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, serão entregues as premiações do Concurso de Decoração de Natal.

Outros locais também receberão o espírito natalino. Em 13 de dezembro, no Welcome Center, a Banda Municipal de Americana participa da Cantata de Natal promovida pelo Grupo Liberal. No dia 15, o Calçadão da Rua Vieira Bueno também terá apresentação da Banda Municipal. Por fim, no dia 16, no Calçadão das ruas Fernando de Camargo e Trinta de Julho, haverá uma serenata natalina.

Santa Bárbara

O “Natal Iluminado e Instagramável”, como denominou a prefeitura, promete entreter as crianças e a população. A Casa do Papai Noel está sendo construída em frente ao Centro de Memórias Historiador Antonio Carlos Angolini, no Centro, e receberá o bom velhinho em 3 de dezembro, às 19h. No mesmo dia, haverá uma apresentação do grupo Laboratório da Dança, com as participações de bailarinos, ginastas, atores e cantores, com a peça “A Casa do Papai Noel”. A entrada será gratuita.

Quem não puder ir na estreia, a Casa do Papai Noel estará aberta às famílias nos dias 3, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20 e 22. Já a peça do Laboratório da Dança será realizada mais duas vezes: em 12 e 19 de dezembro. As duas atrações terão início sempre às 19h.

No dia seguinte, 4, às 20h, a prefeitura promove o tradicional “Natal das Árvores”, na Praça Central, com a presença do Coral Municipal – Vozes Bárbaras, que fará uma Cantata de Natal. Haverá o acendimento de 260 mil lâmpadas de LED de quatro cores e 50 ornamentos em formato de neve e de estrela. Diariamente, essa decoração será acesa às 19h30.