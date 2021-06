Programa quer valorizar turismo regional

Com lançamento previsto para esta semana, programa prevê capacitação do setor e incentivo ao marketing das atrações locais

A RT (Região Turística) Bem Viver, composta pelas cidades da região, vai disponibilizar um curso gratuito de capacitação para empresários do setor de turismo. O programa, denominado Avança Turismo, terá como principal foco o marketing.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Felix, um dos objetivos será estimular o uso de ferramentas publicitárias, como as redes sociais.

“Nós buscamos fazer com que os empresários identifiquem a necessidade do aproveitamento das ferramentas digitais”, diz.

Na próxima quarta-feira, acontecerá um evento online para lançamento do programa. A programação inclui uma palestra sobre a importância do marketing para negócios. Também haverá a divulgação da grade curricular do curso.

A iniciativa está prevista no Plano Regional de Turismo da RT Bem Viver, formada por Americana, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Os municípios vão promover o curso em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

“Esses cursos que o Sebrae e o Senac oferecem estimulam o empreendedor também a pensar possibilidades e viabilidades de sair da caixinha”, afirma Felix.

No plano regional, constam o mapeamento das atrações turísticas da região e as estratégias para fomento do setor, entre outras informações. De acordo com o secretário, que foi um dos responsáveis pela elaboração do documento, o Avança Turismo visa atender as demandas detectadas.

Além do marketing, o programa também vai ajudar os empresários do setor a trazerem um diferencial para os seus estabelecimentos, o que inclui, por exemplo, restaurantes e hotéis.

Por meio das ações previstas no plano regional, a RT Bem Viver pretende aumentar a visibilidade de suas atrações turísticas. Felix aponta que a região se destaca, por exemplo, no turismo gastronômico e cultural.

Cinco espaços que são pontos conhecidos do turismo em cidades da região

Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua – Foto: Ernesto Rodrigues e Marcelo Rocha / O Liberal

É a maior igreja do estilo neoclássico do Brasil, com 22 m de altura, 80 m de comprimento e 30 m de largura. Sua cúpula possui 50 m de circunferência, e seu piso se estende por 42 m. A basílica tem forma de cruz latina, com cinco naves e transepto com cúpula sobre o cruzeiro. Na fachada, há seis colunas que sustentam a torre.

Parque Ecológico Cid Almeida Franco – Foto: Ernesto Rodrigues e Marcelo Rocha / O Liberal

Com uma área de 120 mil metros quadrados, abriga cerca de 500 animais, entre répteis, aves e mamíferos. Há pelo menos 100 espécies diferentes, das quais 80% pertencem à fauna brasileiro, enquanto as outras estão ameaçadas de extinção. O zoológico recebe 500 mil visitantes por ano, e uma de suas principais finalidades é realizar trabalhos de educação ambiental.

Jardim Botânico Plantarum – Foto: Ernesto Rodrigues e Marcelo Rocha / O Liberal

Reconhecido no mundo como centro de pesquisa e conservação da flora brasileira, o local ocupa uma área urbana de 10 hectares em Nova Odessa. O espaço, referência em paisagismo sustentável, é estruturado para o desenvolvimento de pesquisas científicas e para o cultivo das coleções botânicas em formação.

Estação Cultural – Foto: Ernesto Rodrigues e Marcelo Rocha / O Liberal

Hoje em dia, é aberta para manifestações culturais. Mas, inicialmente, o prédio servia como estação para o Ramal Ferroviário Nova Odessa – Santa Bárbara, inaugurado em 1917. Entre 1988 e 1999, o local funcionou como rodoviária. O espaço foi assumido pela Fundação Romi em 2005 e batizado como Estação Cultural em 2007.

Cedoc (Centro de Documentação Histórica) – Foto: Ernesto Rodrigues e Marcelo Rocha / O Liberal

É um espaço de preservação da história, que atua na guarda, conservação e disponibilização do acervo da Fundação Romi e das Indústrias Romi, além de resgatar todo o passado histórico de Santa Bárbara e região. Seu acervo dispõe de registros que datam desde 1850 até os dias atuais. O local costuma promover exposições, mas hoje está em processo de mudança de prédio.