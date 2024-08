Programa Mais Médicos destina 19 profissionais para Americana e região

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) vão receber 19 profissionais de saúde por meio do programa Mais Médicos, do Governo Federal. A informação foi confirmada nesta terça-feira (27) pelo Ministério da Saúde, após questionamento do LIBERAL.

Ainda de acordo com o órgão, os selecionados que cumpriram todas as etapas de efetivação já começaram a trabalhar nesta segunda (26).

No início de julho deste ano, o Governo Federal lançou o edital do processo seletivo. Ao todo, 33.014 médicos se inscreveram e passaram pelas avaliações do 38º ciclo do programa, sendo que 457 foram escolhidos para os municípios do Estado de São Paulo.

Em Americana, um dos médicos atuará na ESF da Praia Azul – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A partir daí foi feita a distribuição proporcionalmente à população e ao índice de vulnerabilidade social da cidade, ou seja, as localidades com mais habitantes e mais debilitadas vão receber mais profissionais.

Além disso, os médicos poderão ser destinados com seus custos completamente financiados pelo Ministério da Saúde ou com coparticipação da prefeitura.

Sumaré é o município da região que admitirá a maior quantidade de médicos, com nove, todos com coparticipação. Na sequência, vem Hortolândia com seis, sendo dois financiados pelo governo e quatro que terão parte do custo bancado pela administração.

Atuação

Já Americana receberá dois, um de cada perfil de destinação. De acordo com a prefeitura, um atuará na ESF (Estratégia Saúde da Família) do Jaguari e outro na ESF da Praia Azul. Ao todo, o município tem 11 profissionais de saúde que pertencem ao programa.

Por fim, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa foram contempladas com um médico cada – que, nos casos destes municípios, serão financiados pelo Ministério da Saúde.

Criado em 2013 e retomado em 2023 pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o programa é composto por ciclos de contratações que visam levar médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais.

Os selecionados também têm a oportunidade de qualificação e aperfeiçoamento em saúde da família e comunidade, com incentivos e benefícios para atuação em áreas mais vulneráveis.