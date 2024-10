O “Empreenda Mulher” oferece condições diferenciadas para mulheres donas do próprio negócio - Foto: Adobe Stock

O empreendedorismo feminino tem ganhado destaque no estado de São Paulo, onde 2,44 milhões de mulheres lideram seus próprios negócios, conforme levantamento do Sebrae com base na PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio). No entanto, elas ainda enfrentam alguns obstáculos, como a maior taxa de juros ao solicitarem crédito. De acordo com estudo do Sebrae com dados do Banco Central, a taxa média de juros para pequenos empreendedores foi de 36,8% ao ano, enquanto para as mulheres, essa taxa subiu para 40,6%.

Para apoiar e estimular a independência financeira das mulheres, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio do Banco do Povo, oferece a linha de crédito Empreenda Mulher, que conta com juros significativamente menores do que os praticados no mercado. Este microcrédito tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino, tanto para empreendedoras formais quanto informais, com condições acessíveis e flexíveis.

De janeiro a agosto deste ano, o Banco do Povo liberou R$ 1,6 milhão em microcrédito, beneficiando 100 empreendedores nas cidades de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Desse total, a linha Empreenda Mulher apoiou diretamente 65 empreendedoras, somando quase R$ 1 milhão em crédito liberado.

O Empreenda Mulher oferece condições diferenciadas, com juros mensais de 0,35% a 0,8%, prazos de pagamento de até 36 meses e carência de até 90 dias. Os benefícios tornam o programa uma opção mais acessível para as empreendedoras que enfrentam dificuldades no acesso ao crédito convencional.

Para a primeira solicitação de crédito de quem possui um negócio informal, os valores vão de R$ 200 a R$ 8 mil. A partir do segundo pedido, o valor é de até R$ 15 mil.

As empreendedoras formalizadas há menos de um ano podem solicitar de R$ 200 a R$ 12 mil. Já para aquelas que estão há mais de um ano com o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ativo, o valor pode chegar a R$ 21 mil.

Outras linhas de crédito disponíveis – Além do Empreenda Mulher, o Banco do Povo também oferece outras linhas de crédito voltadas para o público em geral, como o Empreenda Rápido e o Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. Os financiamentos podem ser utilizados para capital de giro, aquisição de mercadorias, matérias-primas, máquinas e equipamentos.

Para ter acesso ao microcrédito do Banco do Povo, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios atendidos e não possuir restrições no Serasa ou Cadin Estadual.

Outro pré-requisito é a conclusão de um curso de capacitação empreendedora, oferecido gratuitamente pelo programa Qualifica SP. O curso pode ser feito presencialmente ou de forma virtual, facilitando o acesso ao conhecimento necessário para gerir um negócio de sucesso.

Ao solicitar o crédito, é necessário apresentar os documentos exigidos e o certificado de conclusão do curso em uma unidade conveniada do Banco do Povo. Para mais informações, basta acessar o site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.