Programa Cooperar incentiva comunidade a fazer doações

Lançado em junho desse ano pela Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, o Programa Cooperar já demonstra sua força e vem superando expectativas. Até o final de setembro, com apenas três meses de arrecadação, a campanha já contabilizava meia tonelada de doações, tornando a meta de conseguir uma tonelada em um ano cada dia mais próxima de se concretizar.

De acordo com o médico e CEO, Cesar Augusto Cielo, de 64 anos, o resultado reflete a sensibilização das pessoas pela causa. “É um valor que representa um abraço as cidades de nossa área de atuação (Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) de modo a promover o envolvimento e a soma como o principal resultado”, pontua.

Cesar Augusto Cielo com os membros da equipe de Sustentabilidade, Marielly Tofaneli, Maria Parra e Gabriel Fagian – Foto: Divulgação

Surpreso pelo fato de que em pouco tempo, metade do objetivo já ter sido alcançado, ele comemora. “Em geral, a Unimed tem uma excelente adesão em suas ações e campanhas, e isso incentivou ao nascimento da campanha Programa Cooperar, mas esse resultado foi uma surpresa muito positiva e inesperada neste prazo. Ficamos felizes e já com o sentimento de que será atingido o objetivo de uma tonelada proposto e, talvez, ultrapasse esse quantitativo”, diz o CEO.

Sobre a Campanha. De acordo com Cielo, o interesse pela comunidade é um dos princípios cooperativistas. Deste modo, assim como o incentivo ao trabalho voluntário, o cuidado com o meio ambiente e a gestão do desenvolvimento local, a Unimed também pratica a proximidade com colaboradores, médicos cooperados, clientes e comunidade para despertar o senso de cooperação.

“A ideia da campanha do Programa Cooperar está alinhada com estes objetivos e visa dar a oportunidade para a comunidade de ajudar ao próximo e perceber como isso é simples a partir de um gesto de doação”, explica.

Ecléticas, essas doações podem ser desde roupas e agasalhos até itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, medicamentos, doação de sangue, ração para cães e gatos, alimentos não perecíveis, cestas básicas, produtos de limpeza, brinquedos, livros, tampinhas plásticas e lacres de latinhas.

Prazer em servir. Com uma história de vida marcada pelo ato de ajudar, Cielo conta que sempre recebeu o incentivo da família nesse sentido e que prestar ações voluntárias é algo comum em sua trajetória.

“Agir pelas pessoas e pelo bem é uma forma de se manter sadio mentalmente, isso nos faz bem e sempre me sinto agraciado em poder ser útil. Como cooperado, poder trazer isso ainda mais dentro da Unimed é uma realização pessoal transformadora e positiva”, reflete.

Para ele, doar é muito mais que repassar um bem material. “O ato da doação pode acontecer até mesmo quando você doa o seu tempo e o seu talento com algo que você gosta de fazer pelo outro, por lugares, por ações, por causas que você acredita e que levam benefícios para a comunidade”.

Para finalizar, ele deixa o recado. “Ajude-nos na campanha do Programa Cooperar e seja parte desta ação que só resulta em cuidados com a comunidade onde vivemos”.

A importância da ação social sob outra ótica

Ao todo, o Programa Cooperar ajudará 10 entidades com causas importantes e ativas nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, entre elas o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Thais Piola da Silva, farmacêutica responsável do Fundo, ressalta a importância da iniciativa.

“Nosso projeto é sustentado por doações de medicamentos e a Unimed é a nossa maior parceira. O trabalho deles contribui muito com os resultados da farmácia, que é a doação de medicamentos gratuitos e não padronizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Além disso, o projeto também arrecada fraldas, roupas e materiais hospitalares, tudo bem conservados e dentro do prazo de validade”.

Já Fabiana Pacheco Leitão Lourenço, de 47 anos, assessora geral da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, aponta outra relevância no projeto, que é a conscientização social sobre o trabalho de diversas frentes. “É de fundamental importância para a sociedade”. Além disso, a assessora explica, que no caso da Apae as doações foram lacres e tampinhas.

“Todo o recurso obtido através da venda desse material é revertido para a entidade com melhorias em nossas salas de atendimento, propiciando assim o melhor para nossos usuários”.

Além dessas entidades, o projeto contempla: Aephiva, CDP; Coasseje; Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste; Hospital Municipal Doutor Afonso Ramos; Hospital Psiquiátrico Seara e Sasa.

A campanha é aberta ao público, vai até junho de 2023, e qualquer pessoa pode contribuir levando os itens a serem doados em qualquer unidade de atendimento da Unimed. Para saber mais sobre a campanha, acesse o site unimedsa.com.br/cooperar e acompanhe as atualizações dos números de doações.