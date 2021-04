Profissionais de segurança pública serão imunizados na sede do 19º BPM/I

A vacinação dos profissionais de segurança pública contra o novo coronavírus (Covid-19) em Americana vai acontecer na sede do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), entre esta segunda-feira (5) e o próximo dia 12.

No local, haverá imunização de policiais civis e militares, agentes da Polícia Técnico-Científica, bombeiros e guardas municipais que atuam em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho.

Procedimentos foram discutidos em reunião realizada na prefeitura – Foto: Divulgação / Polícia Militar

Ao todo, esse grupo conta com cerca de 1,4 mil pessoas. Todas vão receber, neste momento, a primeira das duas doses necessárias.

As informações são do batalhão, que fica sediado na Avenida Angelo Pascote, 130, no Loteamento Industrial Nossa Senhora de Fátima, às margens da Rodovia Luiz dez Queiroz (SP-304). A aplicação será das 8 às 17 horas, em esquema drive-thru.

Segundo o 19º BPM/I, os profissionais estão divididos em turnos. Cada um deve verificar junto ao comando local a data e o horário de sua vacinação.

“A imunização dos profissionais de segurança pública é fundamental para que não haja a baixa do efetivo, pois a atividade é essencial e não pode parar”, comunicou o batalhão, que orienta os profissionais a realizarem um pré-cadastro no site do VacinaJá.

Neste sábado, os procedimentos foram discutidos por autoridades em reunião realizada no Paço Municipal de Americana, com a presença do comando da Gama (Guarda Municipal de Americana) e da PM, do prefeito Chico Sardelli (PV), do vice Odir Demarchi (PL) e do vereador Thiago Brochi (PSDB).