Professores universitários ameaçam greve a partir de 5 de setembro

Segundo sindicato, é esperada a adesão de todos os profissionais lotados em 200 universidades, inclusive as localizadas em Americana

Professores do ensino superior privado pretendem cruzar os braços a partir de 5 de setembro, devido à falta de reajuste salarial. A categoria pede 10,57% de aumento. Hoje, a maioria dos docentes recebe R$ 30 por aula.

O anuncio foi feito nesta quarta-feira (24) pelo Sinpro (Sindicato dos Professores) de Campinas e Região. De acordo com a entidade, é esperada a adesão de todos os profissionais lotados em 200 universidades, inclusive as localizadas em Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A greve é motivada pelo impasse nas negociações com o sindicato patronal, que, segundo o Sinpro, se recusa a reconhecer a defasagem salarial causada pela alta da inflação nos salários dos professores e dos auxiliares de administração escolar.

Além disso, afirma a entidade, desde março, os sindicatos integrantes da Fepesp (Federação dos Professores do Estado de São Paulo) têm negociado com representantes das mantenedoras pela renovação da convenção coletiva de trabalho dos docentes, uma prática que, desde 2020, tem sido dificultada pelas restrições e ajustes nas condições provocadas pela pandemia.

Presidente do Sinpro Campinas, Conceição Fornasari pede aos professores que se mobilizem para a paralisação. “Não estamos pedindo nada além do justo, mas os patrões optaram pela manutenção do impasse. A greve não é ilegal, mas uma forma legítima de luta por melhores condições de trabalho e de salário”, afirma.