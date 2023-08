Professores da região protestam por melhorias nas Etecs; greve continua

De acordo com os organizadores, ao menos 70 pessoas participaram da passeata, incluindo professores, funcionários e alunos

Professores, alunos e funcionários da região das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), do Centro Paula Souza, saíram às ruas, na manhã desta quinta-feira (10), para protestarem por condições melhores à categoria.

O ato teve início em frente à unidade Etec Professor Doutor José Dagnoni, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’ Oeste e de lá, os manifestantes seguiram em passeata até a praça do Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum. Eles carregavam cartazes e panelas para alertar a população sobre a paralisação.

De acordo com os organizadores, ao menos 70 pessoas participaram da passeata, incluindo professores, funcionários e alunos de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa e Campinas. Também participaram da passeata o presidente da Câmara de Santa Bárbara, Paulo Monaro (MDB), e a vereadora Esther Moraes (PL).

Segundo uma das lideranças, Vivian Marina Barbosa, há uma serie de itens que vem ao longo dos anos trazendo um desmonte na educação, entre eles a não valorização salarial, a falta de realização de concursos públicos e ausência de um plano de carreira.

“A gente quer hoje conscientizar a população sobre essa defasagem gigantesca e o desmonte da educação. Tem professores que não recebem nem o piso salarial”, afirma a líder Vivian.

Ainda de acordo com ela, a cada dois anos, os professores aprovados em processos seletivos deixam a rede após o período estabelecido, causando uma defasagem estrutural no âmbito educacional.

Lucas Serafim Barizotto, outro professor ouvido pela reportagem, pontua que, com a inflação atual, os 6% de reajuste repassados à categoria estão defasados.

“Nós esperamos que o governo dê essa atenção que a gente merece, porque estamos formando profissionais para o mercado de trabalho e nós professores estamos aqui por amor à profissão. Queremos que o governo analise o que estamos pedindo”, declara Barizotto.

O ato contou também com o apoio dos alunos. Estudante do curso de técnico de enfermagem, Luana Andrade, de 24 anos, esteve presente e relatou que o curso é referência na região e por isso é tão importante a valorização e manutenção da rede.

A categoria ainda critica uma proposta do governo Tarcísio de Freitas (Republicados), de implementar o ensino técnico nas escolas regulares. A proposta é criar 100 mil vagas, que seriam administradas pela Secretaria Estadual da Educação. O Centro Paula Souza é vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Para os manifestantes, esta mudança acarretaria no fim das ETECs.

Não há previsão para o encerramento da greve, de acordo com os professores.

Das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), apenas as unidades da Etec de Nova Odessa e de Santa Bárbara foram afetadas pela greve. A Etec e a Fatec de Americana ainda estudam participar, assim como a Fatec de Sumaré. Os profissionais da Etec de Hortolândia decidiram não aderir.

Principais reivindicações segundo o Sinteps (Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza).

Reajuste salarial;

Pagamento imediato do bônus resultado;

Revisão do plano de carreira dos professores;

Diálogo quanto à proposta do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de implementar o ensino técnico na rede estadual.

Questionado, o Centro Paula Souza afirmou que trabalha para valorizar os servidores da instituição. A Bonificação por Resultados , referente ao ano de 2022, por exemplo, já foi publicada no Diário Oficial do Estado e será paga até outubro, podendo ser antecipada para setembro, afirmou a entidade.

O Centro também esclareceu que a atual gestão, já em seu primeiro ano de governo, concedeu um reajuste acima da inflação para os servidores públicos.

Sobre o Plano de carreira, o órgão afirmou que há um estudo em andamento e contava, até o dia 23 de junho, com a participação de representantes do sindicato, que optaram por se desligar do grupo de trabalho.

“A proposta do novo plano de carreira será encaminhada às instâncias responsáveis pela sua análise até setembro, e as contribuições do Centro Paula Souza serão avaliadas. “, traz trecho da nota.