Procura por testes de dengue dispara em laboratórios da RPT

Taxa de positividade aumentou diante do surto da doença, que já contaminou 1.813 e matou cinco pessoas em Americana

Os laboratórios particulares da região observaram uma disparada na procura por exames de dengue com o surto da doença. A taxa de positividade – ou seja, o percentual de testes positivos entre as amostras coletadas – também aumentou. Em Americana, já são 1.813 casos desde o início do ano, e cinco mortes.

Segundo o laboratório Unicoo, o número de testes NS1 para dengue saltou de 1.355 para 3.805 em abril, aumento de 180%. A taxa de positividade foi de 48% em março, e subiu para 56% em abril.

Em unidade de Americana, taxa de positividade de dengue chega a 80% das amostras – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Em relação aos exames de sorologia para dengue, o Unicoo realizou 259 em março, com 58% deles positivos. Em abril, esse volume saltou para 727, com positividade de 39%. Os dados foram levantados nos cinco laboratórios Unicoo da região, em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

No laboratório Caprilab, que tem unidades em Americana e Santa Bárbara, os testes aumentaram mais de 350% em abril na comparação com março. “Houve um aumento de 65% nos casos positivos”, relatou a biomédica e proprietária Priscila Bortolozzo.

No Laboratório Pasteur, a positividade chega a 80% das amostras coletadas. A reportagem observou na manhã desta segunda uma fila na unidade da Avenida Brasil. O laboratório explicou que as pessoas aguardavam do lado de fora como medida de proteção.

“Devido às medidas preventivas contra a Covid-19 para estabelecimentos na área da saúde, em dias de maior movimento pedimos para que os pacientes aguardem na parte externa e aos poucos vamos liberando a entrada”, explicou o laboratório.

Exames

Para identificação da dengue, são utilizados dois exames. O mais comum é o NS1, que identifica uma Glicoproteína presente em amostras de pacientes desde os primeiros sintomas.

Entre os laboratórios consultados pela reportagem, o teste rápido aparece como o mais procurado na região. De acordo com o Laboratório Unicoo, ele é o mais solicitado pois consegue fazer o diagnóstico precoce e o tratamento assertivo.

A partir do 6° dia de sintoma, o exame recomendado é o teste sorológico, o IgG/IgM. Esse exame avalia os anticorpos produzidos após a resposta imunológica da doença. Outro exame importante para o paciente com suspeita de dengue é o hemograma, que apresenta a contagem de plaquetas, que caem por conta da doença.