Processos eleitorais na região abordam desde ‘magia negra’ até ‘roubo’ de slogan

Justiça tem se deparado com variados assuntos nas ações relacionadas ao pleito deste ano

A Justiça Eleitoral tem se deparado com variados assuntos nas ações relacionadas ao pleito deste ano na RPT (Região do Polo Têxtil). Os processos citam desde insinuações de uso de “magia negra” até acusações de “roubo” de slogan.

Em Nova Odessa, dois opositores do candidato a prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PL) foram condenados por conta de publicações dotadas de intolerância religiosa.

Sede dos cartórios eleitorais de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um deles, penalizado com uma multa de R$ 6 mil, relacionou Bill à prática de “magia negra”. Também indicou que o político do PL estaria envolvido no acidente de trânsito sofrido pelo prefeito Leitinho (PSD), candidato à reeleição, em março deste ano.

O caso culminou na morte de Eduardo Luiz da Silva Mota, então secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social do município.

A outra pessoa multada associou Bill à prática de umbanda. Ela levou multa de R$ 5 mil.

O juiz Luiz Gustavo Primon apontou que houve abusos na liberdade de expressão, com disseminação de conteúdo preconceituoso. Citou ainda a “intensidade das afirmações falsas.”

Em Americana, uma candidata a vereadora foi multada em R$ 5 mil por propaganda eleitoral antecipada negativa contra Maria Giovana (PDT), que disputa a Prefeitura de Americana.

A mulher chegou a dizer que Maria Giovana “roubou” dela o slogan “Americana merece mais”. Também acusou a pedetista de ter praticado ato infracional aos 12 anos de idade.

“Tal acusação extrapola os limites da liberdade de manifestação e dos atos tolerados no debate político”, disse o juiz Fábio Rodrigues Fazuoli, que aplicou a multa após ação movida pelo PDT.

Pedidos

Os candidatos podem pedir punições para opositores por meio de representações, caso identifiquem alguma possível infração. Na região, a maioria das ações é de propaganda eleitoral irregular. As decisões costumam sair já nos dias seguintes.

No período eleitoral deste ano, até esta sexta-feira, houve 15 representações em Americana, quatro em Santa Bárbara d’Oeste, oito em Nova Odessa, 28 em Sumaré e 14 em Hortolândia, conforme levantamento feito pelo LIBERAL.