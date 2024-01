Os prefeitos da RPT (Região do Polo Têxtil) avaliam positivamente o primeiro ano de mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Dos cinco chefes de Executivo da região, apenas Rafael Piovezan (MDB), de Santa Bárbara d’Oeste, não se manifestou. Os outros quatro foram unânimes nos elogios.

Apesar das vitórias, Lula e Tarcísio tiveram desempenhos antagônicos na região. Enquanto o petista perdeu na votação local para Jair Bolsonaro (PL), o agora governador paulista teve votação recorde em Americana, por exemplo.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), destacou principalmente sua proximidade com Tarcísio, para o qual fez campanha nas eleições de 2022. “Vejo ele capacitado para exercer a função de governador e parceiro, principalmente, dos municípios do interior.”

Governador Tarcísio de Freitas e o prefeito de Americana, Chico Sardelli – Foto: Divulgação

No entanto, ele apontou que também conseguiu se aproximar do governo federal, como apoio de nomes como Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, além dos deputados federais Alencar Santana e Jilmar Tatto, ambos do PT.

“Vejo a nossa administração muito próxima dos dois governos, que são antagônicos se olharmos sobre o prisma de ideologia política, mas o partido do prefeito é Americana.”

Para o prefeito Leitinho (PSD), de Nova Odessa, Lula está “no caminho certo”. Ele elogiou a implantação de projetos sociais como o Minha Casa, Minha Vida.

Leitinho também afirmou que Tarcísio tem dado uma “nova cara” ao governo estadual. “Neste ano, ele está organizando a casa. Eu vejo que, no ano que vem, nós vamos ver a cara mesmo do governador Tarcísio.”

Luiz Dalben (Cidadania), de Sumaré, citou que Tarcísio tem conseguido executar suas pautas. Ele também exaltou o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) lançado pelo governo Lula. “Essa política do PAC é importante para trazer investimentos, descentralizar os investimentos para os municípios.”

Para Zezé Gomes (Republicanos), de Hortolândia, o presidente e o governador estão tendo um “olhar republicano” com os municípios. O prefeito lembra que, neste ano, o governo federal enviou à cidade R$ 78 milhões para aplicação na Saúde.

“Fico extremamente feliz que as cores partidárias não estão em discussão, com isso as três esferas de poder podem trabalhar de forma conjunta beneficiando diretamente a nossa gente”, disse o prefeito de Hortolândia.

Zezé e Chico também citaram a conquista de moradias por meio do Minha Casa, Minha Vida. Haverá a construção de 200 unidades em Americana e 400 em Hortolândia, conforme lista divulgada pelo governo federal em novembro. Na RPT, Santa Bárbara também foi contemplada com 250.

O governo Tarcísio também destinou recursos à região, como, por exemplo, R$ 30 milhões para obras de recapeamento e pavimentação em Americana.