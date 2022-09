Primavera chega com chuva e probabilidade de temporais na região

Meteorologista apontou ainda que as chuvas e instabilidade com temperaturas seguem até o fim de setembro

O início da primavera, que acontece nesta quinta-feira (22), será acompanhado de chuva e probabilidade de temporais na RMC (Região Metropolitana de Campinas), de acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp.

A mudança de tempo é esperada ainda para terça-feira (20), com uma probabilidade de 70% de chances de chuva em Americana, de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A temperatura ainda não deve cair, a máxima esperada é de 34ºC na cidade, com mínima de 22ºC.

A temperatura cai gradativamente ao decorrer da semana. Na quarta, a máxima fica em 31ºC, com mínima de 23ºC. A probabilidade de chuva sobe a 90% de chances, taxa que permanece também na quinta-feira.

“A primavera chega com uma virada de tempo. A frente fria já está atingindo o sul do estado de São Paulo e a gente tem chuvas fortes entre quarta e quinta-feira, inclusive temporais”, disse a meteorologista do Cepagri, Ana Ávila.

De acordo com ela, o declínio acentuado nas temperaturas acontece na sexta-feira. O Inpe aponta uma queda na máxima, atingindo os 25ºC no dia, com mínima de 17ºC. “Teremos muita nebulosidade, chuvas, então com isso as temperaturas ficam mais baixas”, disse.

A meteorologista apontou ainda que as chuvas e instabilidade com temperaturas seguem até o fim de setembro, que está registrando parâmetros abaixo da média para o mês. *Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco