Previsão indica tempestades na região ao longo da semana

O tempo instável tem se tornado frequente e deve continuar ao longo desta semana nas cidades da região, segundo projeção do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Em Nova Odessa e Sumaré, os moradores enfrentam desde domingo as consequências de uma tempestade, que derrubou árvores em diversos locais.

“Eu diria que até o começo de dezembro os modelos meteorológicos estão mostrando condições favoráveis às chuvas potencialmente fortes. O que pode acontecer é de ter um ou dois dias com temporais, seguidos de um ou dois dias de trégua e depois voltam de novo. É natural essa oscilação”, afirma Ana Ávila, meteorologista do Cepagri.

O que complica o trabalho das unidades de Defesa Civil dos municípios é que é difícil prever onde acontecerão as tempestades, já que elas costumam estar localizadas em raios de curta distância.

Árvore caiu e danificou alambrado no Parque Ecológico de Nova Odessa – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Essas chuvas localizadas são formadas pelas nuvens cumulonimbus, que possuem rápido desenvolvimento vertical e costumam trazer vento e granizo. Elas são comuns nesta época, por conta dos contrastes do ar frio com o ar quente, devido às altas temperaturas e à elevada umidade do ar”, explica a meteorologista.

De acordo com o CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), a RPT (Região do Polo Têxtil) tem 90% de probabilidade de chuva até este sábado, especialmente no período da tarde. A temperatura máxima deve se manter entre 28°C e 31°C, enquanto a mínima vai de 18°C a 21°C.

ESTRAGOS. Em Sumaré, seis quedas de árvores foram registradas e pontos de alagamento foram verificados nas avenidas Fuad Assef Maluf (no trecho dentro do Picerno) e da Amizade, bem como nas ruas do Café e Joseph Pleasent Fenley, no domingo.

Já em Nova Odessa, as consequências foram mais graves. Ao todo, 28 quedas de árvores ocorreram, atingindo cinco veículos, uma residência no Jardim Santa Rosa e o Posto de Saúde do São Jorge. Várias dessas quedas aconteceram no Parque Ecológico Municipal, que estará fechado ao público até que as manutenções sejam finalizadas.

Dois postes na Vila Azenha caíram com a força do vento. Os moradores da região chegaram a ficar 10 horas sem energia. Por fim, alagamentos foram registrados nas avenidas Carlos Botelho, Fuad Assef Maluf e Ampélio Gazetta.