Preso faz parte de quadrilha de roubo a residência

O homem de 26 anos que foi preso em Nova Odessa pela (Polícia Militar) nesta terça-feira, suspeito de participar do roubo de duas residências em Americana, integra uma associação criminosa suspeita de ter atuado em outros casos na região. A suspeita da polícia é decorrência da quantidade de materiais apreendidos em seu apartamento.

Os crimes seguem o mesmo padrão, segundo a PM. Três indivíduos rendem as vítimas quando chegam ou saem de suas casas e levam carro, dinheiro, joias, eletrodomésticos e roupas. A PM apontou que eles podem estar envolvidos em outros dois assaltos a condomínios de alto padrão da região, o Portal dos Nobres e o Terras do Imperador.

O homem foi preso nesta terça-feira (22) depois te ter, segundo a polícia, praticado um assalto na Vila Mathiensen, por volta das 7h40. Um EcoSport roubado no sábado, no Parque Universitário, em Americana, foi utilizado na ação de ontem.

Três indivíduos encapuzados abordaram um autônomo de 34 anos quando ele havia acabado de abrir o portão da garagem para sair com seu veículo. “Mandaram eu fechar o portão. [Um dos criminosos] me pegou pelo colarinho e com a arma na minha cabeça me levou nos cômodos”, contou o homem, que não quis ser identificado, ao LIBERAL. Ele indicou aos bandidos onde havia dinheiro e objetos de valor, enquanto sua esposa e filho de nove anos, que também estavam na residência, ficaram na sala durante a ação.

Após cerca de 20 minutos, os indivíduos deixaram o local com o veículo Mitsubishi L200 pertencente a vítima, além de joias, celulares e relógios. A polícia recebeu uma denúncia, durante a manhã, de que o automóvel estaria no Monte das Oliveiras, em Nova Odessa. A PM se deslocou até a região e observou dois homens em atitude suspeita em uma moto.

Um deles conseguiu fugir e abandonou a motocicleta nos fundos do condomínio residencial Ipê Branco, enquanto o outro foi detido e submetido à revista policial – em seu bolso estava a chave do Mitsubishi roubado no Mathiensen e estacionado na frente do conjunto de apartamentos, onde mora a namorada do suspeito. O local foi utilizado para guardar os produtos do crime. Lá, foram encontradas duas armas de fogo, joias, relógios, dois notebooks, uma televisão, DVDs de filmes e livros. Na garagem do prédio, estava o EcoSport roubado.

O suspeito foi apresentado ao plantão policial de Nova Odessa, onde confessou o crime, mas não apontou comparsas. Ele foi preso. Sua namorada acabou liberada após não ter sido identificado nos crimes.