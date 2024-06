Prêmio do Vida Cap com três carros e R$ 50 mil em dinheiro sai para moradores de Sumaré e Campinas

Fiat Toro é um dos veículos sorteados pelo Vida Cap - Foto: Fiat / Divulgação

Uma moradora do Parque Villa Flores, em Sumaré, e um morador do Parque Residencial Vila União, em Campinas, ganharam juntos neste domingo (23), três caminhonetes e R$ 50 mil em dinheiro no Sorteio do Vida Cap. Os veículos sorteados foram uma Chevrolet Montana, uma Fiat Strada e uma Fiat Toro, avaliadas em R$ 384 mil que, assim como o valor em dinheiro, serão divididos entres os vencedores.

Sorteio deste fim de semana ainda premiou outros moradores da região, sendo um em Hortolândia, que faturou R$ 10 mil no primeiro prêmio e outros dois títulos adquiridos em Americana, que ganharam uma CG Honda, avaliada em R$ 18 mil. Os sortudos do Cidade Jardim 1 e do Parque Novo Mundo terão de dividir o prêmio.

Giro da sorte

Já o Giro da Sorte, que pagou R$ 2 mil para cada vencedor, premiou 15 moradores da RPT (Região do Polo Têxtil), que incluem as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Americana: Três vencedores dos bairros Centro, Cariobinha e Residencial Jaguari;

