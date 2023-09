Eventos do Dia da Independência estão marcados para a próxima quinta-feira

Crianças participam de desfile do Sete de Setembro em Santa Bárbara, em 2022 - Foto: Claudeci Junior - Liberal - 7.9.2022

Os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) estão se preparando para receber, no dia sete de setembro, milhares de pessoas nas principais ruas e avenidas para os desfiles em comemoração ao feriado da Independência do Brasil. Os tradicionais desfiles reunirão dezenas de agremiações de cada cidade.

Em Americana, a concentração acontecerá às 8h em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer). As atividades terão início às 8h20 com a apresentação da banda municipal, seguida pelo hasteamento das bandeiras, às 8h50, e a cerimônia de abertura às 9h.

O evento será realizado na Avenida Brasil e contará com a participação de 30 grupos, entre escolas, entidades, associações, e corporações civis e militares. Serão 2,5 mil integrantes, duas fanfarras, duas bandas, 50 automóveis, duas ambulâncias, oito motocicletas e seis bicicletas. Não há tema definido. A prefeitura tem expectativa de que 10 mil pessoas assistam ao desfile.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, 42 agremiações, sendo 15 Emefeis (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) e oito Cieps (Centros Integrados de Educação Pública), que totalizarão 1,2 mil pessoas, deverão se concentrar no Parque Araçariguama às 7h30. O desfile acontecerá das 8h às 12h na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Itamaraty.

O tema escolhido foi “Paz: como se faz?”, que segue uma publicação de 2021 da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), em parceria com a Associação Palas Athena, trazendo a necessidade e o desafio de realizar uma transição da cultura de violência para uma cultura de paz. A prefeitura não informou a expectativa de público.

Por sua vez, em Nova Odessa, o evento contará com cerca de 800 alunos da rede municipal de ensino, representando as 25 unidades municipais, incluindo as fanfarras das Emefs Alzira Ferreira Delegá e Augustina Adamson Paiva. Algumas modalidades das escolinhas esportivas da cidade estarão no desfile. A Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss executará o hino nacional.

A concentração se dará às 8h em frente à escola municipal Vereador Osvaldo Luiz da Silva, no Jardim Marajoara. A abertura da solenidade está prevista para as 8h30 e o desfile sairá da escola, entrará na Avenida Brasil, passará pela Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi e pelo Jardim Botânico Plantarum, e retornará para a escola municipal. A expectativa é de que 2 mil pessoas assistam.

Sumaré escolheu um tema local para o seu desfile: “Sumaré, preparada para o futuro”. Cerca de 5 mil pessoas participarão da atividade, entre membros de corporações municipais, colaboradores das secretarias municipais, alunos de escolas municipais, estaduais e do Proeb (Programa da Educação Básica), e alunos das escolinhas esportivas e artísticas da prefeitura.

A concentração está marcada para as 7h40, na Avenida Rebouças, onde acontecerá o desfile a partir das 8h. A prefeitura também não informou expectativa de público.

Por fim, em Hortolândia o desfile será promovido pelo Clube dos Desbravadores, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A concentração dos grupos que participarão do desfile terá início às 7h, na Rua Olga Vedovato dos Santos, no Jd. Nova Alvorada. Já o hasteamento das bandeiras e o desfile dos pelotões terão início às 8h, na Av. Wesley Dias Rodrigues, paralela ao parque ambiental.

Ao todo, serão cinco blocos que totalizarão 18 agremiações. O desfile também contará com a presença dos idosos cadastrados no CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) do município. Segundo os organizadores, o público estimado para o desfile deste ano é de 7 mil pessoas.