Prefeituras de Americana e Santa Bárbara mantêm expediente durante a Copa

Na região, apenas Sumaré alterou horário de atendimento por conta da Copa do Mundo Feminina

As prefeituras de Americana e Santa Bárbara decidiram manter seus expedientes durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina. A equipe nacional estreia na próxima segunda-feira, contra o Panamá.

Americana manteve horários normais no funcionalismo público – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“A administração reconhece a importância do futebol feminino e manifesta sua torcida pela seleção brasileira na Copa do Mundo, entretanto, como não existe um movimento envolvendo todo o comércio, a indústria e o governo estadual para mudar horários de funcionamento, qualquer alteração nos serviços prestados pela prefeitura poderia prejudicar a grande parcela da população que estará trabalhando normalmente no horário dos jogos. Diante disso, não haverá alteração de horários nos serviços e repartições públicas”, diz a nota de Americana.

Santa Bárbara informou apenas que o expediente será “normal”.

Na região, o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), editou decreto alterando o horário de atendimento nas repartições nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo. A alteração não vale para os serviços essenciais.