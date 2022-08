Prefeituras da região recebem repasse de R$ 12,2 milhões do pedágio

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, repassou R$ 12,2 milhões às prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) no primeiro semestre deste ano. O valor é referente ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) que incide sobre o pedágio.

Na RPT, Sumaré lidera o ranking com o montante mais alto, R$ 4,7 milhões. Na sequência está Santa Bárbara d’Oeste com R$ 3,2 milhões, seguido por Americana com R$ 2,1 milhões, Hortolândia com R$ 1,4 milhão e Nova Odessa com R$ 843 mil.

“São valores muito expressivos, que certamente contribuíram para o desenvolvimento das cidades e para a realização de projetos em favor da qualidade de vida das comunidades”, afirma Eduardo Camargo, diretor da CCR Rodovias.

Os recursos provenientes de pedágios podem ser investidos em serviços essenciais como saúde, educação e transporte. Segundo a CCR Autoban, ps valores recolhidos para cada localidade são proporcionais à extensão das rodovias que atravessam cada município.