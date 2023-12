Prefeituras da região entram em recesso, mas mantêm serviços essenciais

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) anunciaram nesta semana como será o esquema de serviços entre o Natal e Ano Novo. As cinco cidades terão dias de recesso, com atividades essenciais de saúde e segurança pública funcionando normalmente. No entanto, apenas Hortolândia não dará folga aos funcionários do setor executivo na semana entre os dois feriados.

O Paço Municipal de Americana retomará suas atividades no dia 3 de janeiro – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Americana e Santa Bárbara d’Oeste terão o funcionamento dos serviços de atendimento médico de emergência, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Além disso, será feita a coleta de lixo durante a semana, com exceção aos dias 25 dezembro e 1º de janeiro.

Em Americana, estarão abertos o Pronto-Socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, assim como as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Zanaga e Jardim São José. A Farmácia Central estará aberta entre os dias 26 e 29 para casos de urgência.

A Vigilância Epidemiológica e o Centro de Controle de Zoonoses estarão de plantão. O Parque Ecológico, assim como o Jardim Botânico, estarão fechados tanto nas vésperas quanto nos dias de Natal e Ano Novo. Já o Centro Cívico ficará aberto todos os dias até as 17 horas.

Em Santa Bárbara, o atendimento médico será nos Prontos-Socorros Dr. Edison Mano e Dr. Afonso Ramos. Os parques municipais ficarão fechados apenas nos dias 25 e 1º. Nas vésperas, estarão abertos até o meio dia.

A Feira Livre Central, por sua vez, acontecerá normalmente nos dias 24 e 31.

As bibliotecas municipais dos dois municípios não irão abrir no período. O Paço Municipal de Americana retomará suas atividades no dia 3 de janeiro, enquanto o de Santa Bárbara volta à ativa um dia antes.

Outras cidades

Nas demais cidades da região, os serviços essenciais de saúde e segurança pública também serão mantidos. Em Nova Odessa, o recesso administrativo teve início nesta quarta-feira (20), com retomada das atividades marcada para o dia 4 de janeiro.

Durante o período, o atendimento médico será feito no Hospital Municipal e no PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada. Por fim, o Bosque Manoel Jorge permanecerá aberto todos os dias, das 6 às 21 horas.

Em Sumaré, as atividades de atendimento ao público se encerram nesta sexta, voltando à normalidade em 3 de janeiro.

O atendimento médico será nas UPAs do Jardim Macarenko e Matão, assim como nos prontos-atendimentos Nações e Maria Antônia.

Já em Hortolândia, o setor executivo interrompeu as atividades nesta quinta. No entanto, os trabalhadores não terão folga na semana entre Natal e Ano Novo. Isso porque os serviços não essenciais serão retomados no dia 26 e seguirão até o dia 29 – voltarão, depois, no dia 2 de janeiro.

O Hospital Municipal, as UPAs e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do município serão mantidos durante os feriados.

