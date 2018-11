Prefeitura para de multar motoristas em faixa de ônibus na Avenida Europa

A Prefeitura de Americana parou de multar os motoristas que trafegam pela faixa de ônibus da Avenida Europa, mas não vai rever as autuações já aplicadas no local. As placas que indicavam que a pista era exclusiva para o transporte coletivo foram retiradas da via.

Em Santa Bárbara d’Oeste, as multas também não estão sendo mais aplicadas na Avenida São Paulo. Em Nova Odessa, que já não multava na Ampélio Gazzetta, a situação continua a mesma. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As faixas exclusivas da Avenida Europa, da Avenida São Paulo e da Ampélio Gazzetta fazem parte do Corredor Metropolitano, uma obra da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) para integrar a região e tornar mais rápidas as viagens de ônibus. Este trecho do corredor, porém, ainda não está totalmente pronto – faltam obras em Santa Bárbara. Em consequência, poucos ônibus passam por estas vias e usam as faixas que deveriam servir para tornar as viagens mais céleres.

É justamente por isso que as multas aplicadas na Avenida Europa geraram várias queixas quando o LIBERAL revelou que as autuações estavam sendo emitidas, no começo de agosto.

Trafegar em faixa exclusiva de ônibus é considerado infração gravíssima, sujeita o condutor a multa de R$ 293,47, ter sete pontos anotados na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e à apreensão do veículo.

Questionada sobre o assunto ontem, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana informou que as autuações não estão sendo aplicadas porque o local ainda deve passar por remodelações viárias antes do funcionamento total do corredor.

O LIBERAL então perguntou quais são essas remodelações, desde quando as multas não têm sido mais aplicadas e se as autuações já emitidas seriam revistas.

A prefeitura informou que as placas com faixa obrigatória foram retiradas e desde então não se multa no local. A possibilidade de rever as autuações foi rechaçada. “Uma vez que havia placas indicativas, não há justificativa para se falar em cancelamento de autuações durante aquele período”. Sobre as remodelações, a prefeitura não esclareceu quais são.

A EMTU informou que já fez as remodelações viárias para construção da pista exclusiva de ônibus na Avenida Europa. Em Santa Bárbara, a prefeitura foi contatada ontem após as 18h pelo LIBERAL, e confirmou que não estava mais multando, mas não esclareceu os motivos.