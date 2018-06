Prefeitos pedem mais verba para gastos com ‘judicialização da saúde’

Prefeitos da região vão encaminhar ao governador Márcio França (PSB) uma carta pedindo mais recursos para custear seus gastos com compra de remédios e realização de procedimentos de saúde determinados pela Justiça. O fenômeno que as autoridades chamam de “judicialização da saúde” (quando pacientes recorrem ao Judiciário em busca de remédios ou cirurgias) tem sufocado as finanças dos municípios, argumentam as prefeituras.

O raciocínio é de que, em muitos casos, a responsabilidade é do Estado e o município é quem banca. Em 2017, por exemplo, Nova Odessa, que encabeça o movimento, gastou R$ 1,4 milhão para atender as decisões judiciais– dois anos antes, esse custo era de R$ 500 mil. Santa Bárbara desembolsou no ano passado R$ 2,7 milhões e, em 2018, já foram R$ 1,6 milhão. Sumaré gasta cerca de R$ 5 milhões anualmente.

O assunto foi debatido na segunda-feira, durante reunião de secretários de Saúde da região em Campinas. A carta ao governador está em elaboração e uma reunião entre os prefeitos, que ainda será marcada, vai sacramentar o teor do documento apresentado.

Foto: Divulgação

Segundo Vanderlei Cocato, secretário de Saúde de Nova Odessa, 90% das ações judiciais contra a prefeitura na área de saúde são para aquisição de remédios, e a maioria destes medicamentos é de responsabilidade do Estado – por exemplo, fármacos contra diabetes.

Cocato e o grupo de prefeitos se baseia no princípio de que compete ao município apenas a atenção básica à saúde, e que o Estado deveria cuidar de casos de alta complexidade. “A Justiça quer que se cumpra. Mesmo explicando toda a questão da legislação, não adianta”, afirma Cocato sobre o tema.

A carta também vai pedir que o Estado amplie o número de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) e aumente atenção em setores como cardiologia, oftalmologia, oncologia e ortopedia, diz Cocato.

O secretário de Saúde de Americana, Gleberson Miano, afirma que os municípios têm suportado um custo muito alto com as ações judiciais. “Não é questão de fornecer apenas o que é dever nosso (do município), como o paciente ingressa com a ação aqui na cidade e contra o município, a gente fica entregue à própria sorte”, disse, por meio de sua assessoria.

Questionada sobre o entendimento dos prefeitos de que bancam algo que entendem ser responsabilidade do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde informou apenas que a “judicialização” é um fenômeno nacional que distorce o conceito do SUS, pois privilegia o individual e parte da premissa de que o poder público deve fornecer “tudo para todos”. O Estado informou que reduziu em cerca de 20% o gasto com a “judicialização” em ações contra a pasta.