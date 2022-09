Prefeitos mostram apoio a Rodrigo Garcia durante visita à região

Quatro prefeitos da RPT (Região do Polo Têxtil) mostraram apoio ao governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) durante campanha dele na região, nesta quarta-feira. Na oportunidade, ele passou por Hortolândia, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste, nessa ordem.

Os prefeitos dessas três cidades – Zezé Gomes (PL), Luiz Dalben (Cidadania) e Rafael Piovezan (MDB), respectivamente – acompanharam a visita de Garcia, assim como o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV).

Rodrigo Garcia esteve em Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia nesta quarta-feira – Foto: Divulgação

Dos quatro, apenas Luiz Dalben e Piovezan são de partidos que fazem parte da coligação do atual governador. O PL de Zezé apoia Tarcísio (Republicanos) para governador, e o PV de Chico está no time de Fernando Haddad (PT).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outros políticos, de diferente partidos, também marcaram presença no comício de Garcia pela região. Neste período eleitoral, o governador já havia visitado a RPT no último dia 3, quando participou do lançamento da campanha à reeleição do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), em Americana.

Rafael Piovezan, Rodrigo Garcia, Denis Andia e Vanderlei Macris – Foto: Divulgação

Conforme o LIBERAL noticiou em maio, o apoio de Chico a Garcia pode custar a permanência do prefeito americanense no PV. O diretório estadual do partido chegou a ameaçá-lo de expulsão caso ele apoiasse o tucano.