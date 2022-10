Prefeitos e deputados da região falam sobre os resultados das eleições 2022

Personagens políticos da Região do Polo Têxtil comentaram as vitórias de Lula, para presidente, e de Tarcísio de Freitas, para governador de São Paulo

As eleições federais e estaduais foram encerradas neste domingo (30) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente, bem como Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceu a disputa para governador do Estado de São Paulo.

O cenário eleitoral em 2022 mexeu com as principais forças políticas da região, sendo que quase todas se posicionaram diante da polarização que se apresentou no pleito.

Lula venceu Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais – Foto: Ricardo Stuckert

Chico Sardelli (PV), prefeito de Americana, se posicionou a favor dos candidatos Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro (PL), contrariando a instrução do seu partido. Já Zezé Gomes (PL), prefeito de Hortolândia, declarou apoio aos petistas Lula e Fernando Haddad.

Após o término da apuração dos votos, todos os políticos da RPT (Região do Polo Têxtil) se pronunciaram sobre os resultados. Confira o que disseram os prefeitos, deputados e ex-deputados da região:

“Que nosso estado continue avançando e se desenvolvendo. No cenário nacional, o presidente eleito não foi a escolha de Americana, mas desejo que faça um bom mandato e que o Brasil também avance nos rumos do desenvolvimento” – Chico Sardelli, prefeito de Americana.

“Cumprimento os candidatos eleitos e desejo êxito em seus governos. Ao cidadão barbarense, digo que honrarei a confiança em mim depositada e ressalto que já estamos trabalhando para trilhar um novo caminho e um bom relacionamento com os novos governos para a execução de programas e ações do Governo do Estado e do governo federal em Santa Bárbara d’Oeste” – Rafael Piovezan, prefeito de Santa Bárbara d’Oeste.

“Queria deixar aqui meus parabéns à população de Nova Odessa, que mais uma vez deu um exemplo de cidadania e respeito e promoveu uma eleição sem ocorrências negativas em nossa cidade, com total respeito às autoridades e ao próximo. Que o governador e o presidente eleitos tenham tranquilidade para trabalhar pelo nosso povo” – Leitinho, prefeito de Nova Odessa.

“Cumprimento o presidente eleito, Luis Inácio Lula da Silva, e o governador eleito do Estado de SP, Tacisio Freitas! Que Deus abençoe a nossa nação, dê sabedoria e discernimento a nossos futuros governantes, para que governem pelo bem de todos” – Luiz Dalben, prefeito de Sumaré.

“Parabenizo Tarcísio de Freitas, eleito governador do nosso estado de São Paulo e acredito que ele trabalhará de forma republicana para todas as cidades do Estado. Já em relação a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a vitória representa esperança, uma mudança de paradigma especialmente no atendimento dos mais pobres. Acredito muito neste projeto de nação e espero que o governo federal volte a realizar parcerias com os municípios, beneficiando diretamente a nossa população” – Zezé Gomes, prefeito de Hortolândia.

“Agora é a hora de trabalhar para construir o caminho que as cidades da nossa região necessitam junto os novos governos, tanto em São Paulo quanto em Brasília. Vou trabalhar para garantir que os nossos prefeitos sejam ouvidos e que a nossa gente esteja sempre em primeiro lugar” – Denis Andia, deputado federal suplente.

“Vitória da democracia, do amor, da esperança e da vontade de construir um país melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Parabéns ao presidente Lula, ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao povo brasileiro” – Ana Perugini, deputada estadual.

“Elegemos um novo Presidente da República e um novo governador do nosso Estado. Parabéns aos eleitos. Que Deus os proteja pra realizar um bom trabalho em favor do povo. A democracia venceu!” – Vanderlei Macris, deputado federal.