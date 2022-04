Prefeitos da região cobram agilidade em licitação do Trem Intercidades

Os prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas) cobraram agilidade na licitação do TIC (Trem Intercidades), que vai ligar primeiro Campinas a São Paulo e depois terá um prolongamento até Americana. Eles trataram do assunto na última reunião do Conselho de Desenvolvimento da região, nesta terça-feira, em Artur Nogueira.

Tema foi tratado durante encontro realizado em Artur Nogueira, nesta terça-feira – Foto: Divulgação

Na ocasião, os mandatários aprovaram a convocação de um representante da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). A ideia é obter esclarecimentos sobre a demora para o lançamento do edital.

“Também aprovamos uma moção pedindo mais agilidade no lançamento do edital de licitação. O Trem Intercidades é de extrema importância. Não é possível num país como o Brasil a gente continuar tendo uma linha férrea sucateada e apostando apenas no modal rodoviário”, disse o presidente do conselho e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), via assessoria de imprensa.

O conselho apontou que, de acordo com o governo estadual, o projeto do TIC, anunciado em 2012 pelo então governador Geraldo Alckmin (PSB), está sendo revisto após a realização de consulta e audiência pública.