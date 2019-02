Prefeito de Vinhedo é eleito presidente de conselho da RMC

A primeira reunião deste ano do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas elegeu como presidente Jaime Cruz (PSDB), prefeito de Vinhedo. O evento foi realizado na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) nesta terça-feira. O Conselho foi administrado em 2018 pelo prefeito de Nova Odessa, Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB).

Foto: Prefeitura de Vinhedo / Divulgação

Além da eleição da nova presidência, foi criada durante a reunião a Câmara Temática para a causa Animal. Houve também a aprovação da priorização do valor de R$ 400 mil do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas) para a realização do 10º Fórum Internacional de Educação da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Os andamentos de diversos projetos foram discutidos no encontro. Dentre eles, o manual da realização da Re-Virada Cultural de 2019 e outro que prevê combate às arboviroses dos municípios de Hortolândia, Sumaré, Holambra, Indaiatuba e Pedreira. O Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, esteve presente na reunião.