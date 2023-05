Preço do botijão de gás pode chegar a R$ 130 na região com novo ICMS

Unificação do imposto, que passou a valer na última segunda-feira, já impactou no valor comercializado pelas revendedoras

Gás nas revendedoras de Americana e S. Bárbara vai mudar de preço após unificação de imposto - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A unificação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o produto, que passou a valer na última segunda-feira (1º), já começou a refletir no preço do botijão de gás comercializado em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

O LIBERAL entrou em contato com seis revendedoras na tarde desta terça-feira e ao menos uma delas já havia alterado o valor de R$ 120 para R$ 125. Outras quatro afirmaram que o preço aumentaria ainda nesta semana, provavelmente a partir desta quarta-feira, podendo chegar a R$ 130 dependendo da marca.

Nesta terça-feira, a reportagem encontrou o botijão de 13 quilos sendo comercializado a R$ 100, R$ 115, R$ 120 e R$ 125. O valor também varia se o produto é retirado na loja ou entregue. A previsão era de que o preço fosse reajustado a partir de 1º de maio, mesma data que passou a valer a mudança na cobrança do ICMS.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com cálculos do Sindigás, que representa as distribuidoras do setor, o aumento médio do imposto será de 11,9%. Em média, o ICMS equivale a R$ 14,60 do valor do botijão de gás, taxa que subiu para R$ 16,34 neste mês (considerando o botijão de 13 quilos). Com a alíquota única, 21 das 27 unidades da federação terão aumento no preço do botijão de gás.

Anteriormente, cada estado cobrava um ICMS diferente no produto (cuja média representava R$ 14,60 por botijão). O novo valor fixo para todas as unidades da federação, de R$ 1,2571 por quilo, representa uma alta na maioria dos casos, e uma queda em alguns estados.

No Estado de São Paulo, por exemplo, o Sindigás calcula um aumento de 28% com o valor da taxa anterior de R$ 12,72 passando para R$ 16,34, uma diferença de R$ 3,62 no preço do botijão.

Entenda a mudança – A Lei Complementar 192, de 2022, estabeleceu uma unificação e padronização do ICMS com alíquotas fixas em R$/litro, por produto, nas operações de óleo diesel, biodiesel e GLP (gás liquefeito de petróleo). A medida segue acordo firmado entre a União e os Estados e homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).