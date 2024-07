Preço da gasolina pode aumentar até R$ 0,20 em Americana e região até o fim da semana

Aumento do valor do combustível anunciado pela Petrobras entrou em vigor nesta terça-feira para as distribuidoras

Região pode registrar aumento de até R$ 0,20 no litro da gasolina – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O preço do litro da gasolina pode aumentar em até R$ 0,20 na RMC (Região Metropolitana de Campinas), da qual a RPT (Região do Polo Têxtil) faz parte. O reajuste nas bombas de combustível foi previsto pelo Recap (Sindicato dos Postos de Combustíveis) e deve refletir no bolso do consumidor até o fim desta semana.

O aumento é reflexo do montante de 7,12% anunciado pela Petrobras, que chegou às distribuidoras nesta terça-feira (9). Este é o primeiro aumento realizado pela estatal desde agosto do ano passado.

O repasse para os motoristas, no entanto, pode ser ainda maior do que o previsto pelo sindicato. O Recap aponta que as distribuidoras estão adicionando ao novo preço variações sofridas no valor do etanol anidro e hidratado, que compõem a gasolina.

“Portanto, os reflexos para o consumidor podem ser maiores que os anunciados pela Petrobras”, trouxe a nota da associação.

Alguns postos já reajustaram o preço em Americana. A reportagem visitou os estabelecimentos na tarde desta terça e verificou mudanças de valor nas bombas de combustível.

Um posto com bandeira na região da Chácara Machadinho apresentou o aumento previsto pelo sindicato, de R$ 0,20. No local, a gasolina custava R$ 5,99.

Outro posto com bandeira, na Avenida Paschoal Ardito, teve o valor da gasolina reajustado ainda na segunda-feira, dia 8. O preço do combustível teve um acréscimo R$ 0,10, subindo para R$ 5,79.

Já em um estabelecimento na Rua São Gabriel, o valor ainda não aumentou, mas os frentistas acreditam que o preço será reajustado até o fim desta semana.

Pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo) na última semana de junho apontou que o litro da gasolina comum custava entre R$ 4,99 e R$ 5,89 em Americana. O levantamento foi feito em 14 postos – a cidade tem cerca de 50 postos.

Aumento no gás de cozinha

Além da gasolina, a Petrobras também anunciou o aumento no valor do GLP, o gás de cozinha. O preço médio do botijão de 13kg terá um acréscimo de 9,81%

Em nota divulgada à imprensa, a estatal diz que os preços de venda para as distribuidoras passaram a ser, em média, equivalente a R$ 34,70 por botijão de 13kg, um aumento equivalente a R$ 3,10. Em 2024, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de GLP.