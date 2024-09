Prazo é adiado pela 2ª vez e volta dos radares na SP-304 fica para o 1º trimestre de 2025

Classificação das empresas foi divulgada no mês passado, mas ainda falta a homologação do processo licitatório

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) mudou pela segunda vez a previsão para a volta dos radares na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), que deve ocorrer no primeiro trimestre de 2025.

Em novembro de 2023, o departamento abriu uma licitação que prevê a instalação de equipamentos de fiscalização em 649 pontos espalhados por rodovias do Estado de São Paulo, entre eles a SP-304, com investimento estimado em R$ 202,6 milhões.

Rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, no limite entre Americana e Santa Bárbara

Na ocasião, a expectativa era que os aparelhos começassem a funcionar no semestre passado. Depois, conforme o LIBERAL noticiou em abril, a previsão se estendeu até o final deste ano. Mas, agora, a instalação deve acontecer apenas em 2025. A informação foi divulgada pelo DER na última segunda-feira (16).

Questionada pela reportagem sobre esse adiamento, a autarquia comunicou que “a licitação segue os trâmites legais previstos no edital, o que inclui a realização de diligências e a análise de recursos das partes envolvidas.”

Ainda falta a homologação do processo licitatório. A última movimentação ocorreu em 5 de agosto. Na ocasião, o Governo de São Paulo publicou a classificação das empresas, no quesito de melhor preço.

Lotes

A licitação está dividida em 14 lotes, separados por divisões regionais. Dos 27 pontos de radar previstos para a RPT (Região do Polo Têxtil), 22 estão no lote 13, cujo menor preço oferecido, entre as empresas classificadas, foi R$ 7,9 milhões.

Esses radares serão instalados nas rodovias Luiz de Queiroz, Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), Luis Ometto (SP-306), Margarida da Graça Martins (SP-135), Arnaldo Júlio Mauerberg (SPA-119/330) e Astrônomo Jean Nicolini (SPA-127/304).

Os outros cinco pontos fazem parte do lote 1, cujo menor valor é R$ 5,9 milhões. Esses equipamentos vão fiscalizar a passagem de veículos pelas rodovias Adauto Campo Dall’Orto (SPA-110/330) e Virgínia Viel Campo Dall’Orto (SPA-115/330).

Os radares nas rodovias administradas pelo DER foram desinstalados em novembro de 2020, após o fim do contrato com a empresa que operava o serviço.

Desde então, a fiscalização de velocidade tem sido feita apenas por radares móveis operados pela Polícia Militar Rodoviária.

“Os novos equipamentos serão mais modernos e eficientes, capazes de fiscalizar a velocidade e fazer a contagem de veículos, com a leitura automática das placas”, diz o DER.

Veja os pontos que receberão radares na RPT (Região do Polo Têxtil)

SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz) km 121 – sentido SP-330 (Rodovia Anhanguera) – Americana km 126 – sentido Piracicaba – Americana km 127 – sentido Piracicaba – Americana km 128 – sentido SP-330 (Rodovia Anhanguera) – Americana km 131 – nos dois sentidos – Americana km 133 – sentido SP-330 (Rodovia Anhanguera) – Santa Bárbara d’Oeste km 134 – sentido Piracicaba – Santa Bárbara d’Oeste km 137 – sentido Piracicaba – Santa Bárbara d’Oeste km 143 – nos dois sentidos – Santa Bárbara d’Oeste

SP-306 (Rodovia Comendador Américo Emílio Romi) km 16 – nos dois sentidos – Santa Bárbara d’Oeste km 19 – nos dois sentidos – Santa Bárbara d’Oeste

SP-306 (Rodovia Luis Ometto) km 23 – sentido Iracemápolis – Santa Bárbara d’Oeste

SP-135 (Rodovia Margarida da Graça Martins) km 5 – nos dois sentidos – Santa Bárbara d’Oeste

SPA-119/330 (Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg) km 1 – nos dois sentidos – Nova Odessa

SPA-127/304 (Rodovia Astrônomo Jean Nicolini) km 1 – sentido Americana – Americana km 2 – sentido Nova Odessa – Nova Odessa

SPA-110/330 (Rodovia Adauto Campo Dall’Orto) km 2 – nos dois sentidos – Sumaré

SPA-115/330 (Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto) km 1 – nos dois sentidos – Sumaré km 2 – sentido Nova Veneza – Sumaré