Postos têm filas de 3 km em Americana e S.Bárbara

Os poucos postos que tinham combustíveis na tarde desta segunda-feira, em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, registraram filas de até 3 km e espera que alcançou 8 horas para abastecer. A situação para esta terça-feira é incerta, segundo donos de postos e o sindicato do setor. Ninguém sabe se vai haver combustível nas bombas.

O LIBERAL encontrou combustível em três postos de Americana (no Cariobinha, na Praia dos Namorados e na Av. Abdo Najar, perto do acesso à SP-304) e dois de Santa Bárbara (ambos no km 125 da Rodovia dos Bandeirantes), mas a previsão na maioria era que só durasse até o fim da tarde – na Abdo Najar, o combustível acabou por volta das 22h, e alguns motoristas disseram que iriam passar a noite na fila. Em ao menos um caso, guardas municipais foram chamados para evitar confusões.

O posto da Abdo Najar trouxe o combustível de uma usina, segundo um funcionário que não quis ser identificado. Um dos postos da Bandeirantes, segundo um gerente, foi buscar combustível na refinaria de Paulínia, sob escolta.

Para o Recap (sindicato dos postos), a situação é “dramática”. Se todos os caminhoneiros voltassem a trabalhar nesta terça, levaria dez dias para o abastecimento ficar normalizado, estima Emílio Martins, vice-presidente da entidade – quase 100% dos postos da região estão secos, diz Martins. “A situação piorou hoje (ontem). Alguns postos estão recebendo (combustível), mas acaba rápido.”

Pericles dos Santos Pereira alcançou a bomba do posto do Cariobinha por volta das 14h20, oito horas depois de entrar na fila, às 6h10 – 10 mil litros de etanol chegaram por volta das 12h, mas muita gente fez fila logo cedo ao ouvir que o posto receberia uma remessa.

No posto da Abdo Najar, que recebeu 22 mil litros de etanol às 14h30, a espera era de uma hora. Porém, segundo um funcionário, já havia gente à espera desde as 22h do dia anterior. O posto da Bandeirantes tinha fila de 3 km e espera de 4 horas.

A Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo) disse que não sabe de onde veio o combustível dos postos do Estado e alertou para a qualidade.