Poste cai em cima de carro em estrada próxima à Suzano, em Limeira

Dispositivo caiu após um treminhão, que estava no sentido contrário, bater no poste; ninguém se feriu

Caminhão bateu no poste, que caiu em cima do vidro traseiro do veículo - Foto: Paula Nacasaki - Liberal

Um poste caiu sobre um carro, na Estrada Municipal LIM 353, em Limeira, nas proximidades da Suzano na tarde desta quarta-feira (13). A queda ocorreu após um treminhão acertar o dispositivo. Apesar do susto, o motorista conseguiu deixar o veículo a tempo e sem ferimentos.

Ao LIBERAL, o motorista, um homem de 55 anos, informou que seguia com seu veículo, um Chevrolet Prisma, no sentido Limeira por volta do meio dia quando um treminhão, no sentido contrário, bateu com a carreta no poste que caiu em seguida, atingindo o vidro traseiro do veículo.

“Foi um grande susto, só pensei em deixar o carro o mais rápido possível, graças a Deus que dos males o menor, nasci de novo”, disse o motorista ao LIBERAL.

No momento do acidente, não havia nenhum passageiro no Prisma.

Por conta da queda, estabelecimentos comerciais próximos chegaram a ficar sem energia, como é o caso do restaurante de Carlos Alexandre Albino, de 42 anos.

“Ainda bem que o freezer estava bem congelado, se não eu ia perder muitas mercadorias”, disse Albino.

O atendimento segundo ele também não foi afetado, uma vez que há bastante claridade em seu comércio e isso possibilitou o atendimento.

Funcionários da Elektro estiveram no local para reparar o serviço e também acionaram um guincho para remover o veículo.