Portal do Liberal bate recorde de visualizações

O portal de notícias do LIBERAL (liberal.com.br) registrou recorde de audiência em janeiro. Foram 3,7 milhões de visualizações de página, segundo dados da plataforma Google Analytics. O número supera em cerca de 400 mil impressões o mês de outubro de 2018, que era, até então, o pico de visualizações do site.

Para o editor-executivo do LIBERAL, João Colosalle, fatos marcantes fizeram os usuários buscarem pelo site. “Tivemos um noticiário factual muito forte. A posse do presidente Jair Bolsonaro, os alagamentos na região, a morte do casal na Rodovia Luiz de Queiroz, a tragédia de Brumadinho e as investigações envolvendo o padre Leandro Ricardo e o bispo Dom Vilson tiveram grande interesse do público leitor”, explica Colosalle.

O editor-executivo ressaltou ainda que a publicação de reportagens exclusivas também justifica parte das estatísticas do mês de maior visualização do site. “Valorizamos as histórias que contamos com exclusividade a nossos leitores. Em meio à tanto conteúdo sendo publicado, seja por fontes com credibilidade ou não, ter informação exclusiva e com qualidade é um grande diferencial. Temos isso e nos dedicamos para mantê-lo”, afirma o editor-executivo.

O editor do Portal, Luciano Bianco, diz que a evolução nos acessos é um sinal positivo à cobertura editorial do Grupo. “É um claro sinal de que estamos no caminho certo, tanto em credibilidade, como na cobertura de assuntos que tenham impacto e interesse na vida de nossos leitores”, comenta.

Em 2018, o portal do LIBERAL alcançou 32 milhões de visualizações, um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Em 2017, o site havia registrado 21,2 milhões de visualizações. No ano passado, o LIBERAL registrou 3,6 milhões de usuários que acessaram pelo menos uma vez o site. Foram leitores de mais de mil cidades brasileiras e de mais de 120 países.

APPS. O editor do Portal cita ainda o investimento em tecnologia feito pelo LIBERAL, que facilita e multiplica os acessos ao site. O LIBERAL disponibiliza gratuitamente quatro aplicativos para os usuários de smartphones. Eles dão acesso direto à versão das edições impressas do jornal, ao site e às rádios de propriedade do Grupo – Você AM 580 e 94.7 FM.

CONVERGÊNCIA. O LIBERAL tem investido na convergência de seu conteúdo editorial. Hoje, o leitor pode encontrar reportagens, vídeos e áudios em plataformas diversas. “Temos uma cadeia completa de produção de informação – estamos na internet, nas redes sociais, nas rádios e no impresso, com o jornal, os suplementos especiais, as revistas e os anuários”, afirma Colosalle. da redação

Na palma da mão

Na Apple Store ou Play Store, digite o nome dos aplicativos para encontrá-los e instalá-los no smartphone. O download dos apps é gratuito.

O Liberal Portal Americana

Reúne o noticiário publicado no portal de notícias do LIBERAL. O usuário pode receber notificações das notícias mais importantes do dia.

O Liberal Virtual Americana

Traz o conteúdo em versão digital da edição impressa do LIBERAL, em que o assinante pode folheá-la e ter acesso a conteúdo extra.

Rádio Você AM

Aplicativo traz música, programas e futebol ao vivo e jornalismo produzido pelo Grupo Liberal durante toda a programação.

Rádio 94.7 FM

Para o usuário e ouvinte acompanhar a programação musical, futebol e o jornalismo em cadeia da Rádio Você AM 580.