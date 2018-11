Portal atinge 3,3 milhões de acessos em outubro

O portal do Grupo Liberal de Comunicação, www.liberal.com.br, atingiu no último mês de outubro a marca de 3.319.457 acessos, segundo a plataforma Google Analytics, um recorde para a página e que representa um crescimento de 27,57% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o número foi de 2.404.174 de cliques no site.

A expressividade da quantidade de acessos é ainda maior se levado em conta que a página foi acessada em nada menos que 123 países em todo o mundo (incluindo o Brasil), bem como em 1.148 cidades dos 26 Estados Brasileiros, além do Distrito Federal. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A cidade de Americana, onde fica a sede da empresa, lidera a lista de usuários, seguida por São Paulo, Santa Bárbara d’Oeste, Campinas, Sumaré, Hortolândia, Rio de Janeiro, Curitiba, Araras e Nova Odessa.

De acordo com o diretor comercial do grupo, Edison Antonio Carone, os números representam a força e tradição do LIBERAL, que ao longo dos anos seguiu direcionamentos da comunicação e se estabeleceu também no jornalismo online, mantendo a qualidade e importância do jornal impresso e virtual, das rádios VOCÊ (AM 580) e 94.7 FM e ainda de suas revistas.

“Representa a consagração de um trabalho que vem sendo feito há muitos anos. O Grupo Liberal de Comunicação vem acompanhando a tendência mundial da convergência paras as mídias eletrônicas, então, para nós, é uma vitória, significa que nós estamos fazendo um trabalho correto”, enalteceu.

“Esses 3,3 milhões de acessos dentro de um mês vêm fortalecer ainda mais a presença de mercado do grupo. Nós temos o jornal impresso, que continua forte, pujante, temos as rádios e as revistas e, todos esses produtos, eles corroboram para que a informação do portal fique cada vez mais forte e dinâmica. Os 3,3 milhões de acessos nos credenciam a dizer que o Grupo Liberal de Comunicação, sem sombra de dúvidas, é o maior grupo de comunicação da Região do Polo Têxtil”, completou Carone.

Outro ponto crucial do crescimento do portal, ainda segundo o diretor, são os anunciantes dos produtos do Grupo Liberal, que confiam no potencial da marca e estabelecem parcerias que viabilizam a obtenção do sucesso ao longo de 66 anos de existência da empresa.

“Nada é feito sem investimento. Quando você faz um investimento em publicidade, você espera resultado, então todo parceiro do grupo, seja ele do jornal impresso, das revistas, das rádios ou do portal, no final do mês, quando ele fecha a conta, ele vai querer saber qual foi o resultado que teve com relação a isso e, quando você mostra para o cliente que você tem pujança e mostra o relatório do que a gente entrega de acesso, de visibilidade da marca do parceiro, fortalece a relação. Quem está com a gente, percebe essa relação”, finalizou Carone.

Público

Ainda de acordo com o Google Analytics, a faixa etária predominante de usuários do portal é de 25 a 34 anos, com 33,65% dos acessos, seguida pela faixa que vai de 35 até 44 anos, com 25,92%. Do público total, 62,5% dos usuários são homens e 35,5% de mulheres.

A atual versão do portal do LIBERAL, a quarta utilizada pelo grupo desde a década de 1990, quando a empresa adentrou ao meio do jornalismo online, está em operação desde o dia 28 de fevereiro de 2016, mesma data na qual foi lançada a plataforma mobile do site, atualmente responsável por 75,80% do total de acessos.

O conteúdo do site pode ser acessado também pelo aplicativo Liberal Portal, disponível para download gratuito nas plataformas Android e iOS.

Em tempos de ‘fake news’, credibilidade é diferencial do LIBERAL

Em uma época na qual a democratização do acesso à internet atingiu números jamais alcançados anteriormente, com o fácil acesso aos smartphones e, principalmente com o uso de aplicativos de mensagens, como por exemplo o WhatsApp, e de redes sociais, como o Facebook e o Instagram, as chamadas ‘fake news’ se tornaram um problema comum à rotina da maioria dos brasileiros, o que foi evidenciado nas últimas eleições.

Para o editor do portal do LIBERAL, Luciano Bianco Giuliani, a credibilidade adquirida pela empresa desde 1º de junho de 1952, quando foi fundada, serve como um diferencial para o leitor que se vê em dúvida sobre muito do que é compartilhado diariamente na web e busca a confirmação sobre os fatos para formar sua opinião sobre determinado assunto.

“Acredito que o aumento no número de acessos é um sinal de que a credibilidade do jornal vem sendo levada em conta pelo leitor que busca por informações do cotidiano e política, assuntos mais acessados durante este mês de eleições. A checagem e o cuidado com a informação que será disparada pelos canais do Grupo Liberal seguem procedimentos rigorosos reforçando o nosso compromisso com a verdade perante os nossos leitores e anunciantes”, salientou o jornalista.