Por dentro do ‘castelo’ do cantor José Rico

LIBERAL acompanhou com exclusividade uma vistoria realizada nesta quarta e teve a oportunidade de ver a estrutura e a realidade do imóvel

Uma vistoria foi realizada nesta quarta-feira (25) no “castelo” do falecido cantor José Rico, situado em Limeira, quase no limite com Americana, para apresentar o imóvel a um representante de um investidor interessado em arrematá-lo no leilão determinado pela 2ª Vara do Trabalho de Americana devido a dívidas trabalhistas.

Foi necessário arrombar um dos portões de acesso para a equipe entrar, já que a família de José Rico não queria que pessoas visitassem o local e o corretor responsável precisou de uma medida judicial para fazer a vistoria.

“Castelo” surpreende pela quantidade de cômodos e móveis, e possui curiosidades – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O LIBERAL acompanhou com exclusividade a visita e teve a oportunidade de ver a mansão por dentro.

Ainda que tomado pelo mato e sujeira, o “castelo” surpreende pela quantidade de cômodos e móveis, e possui curiosidades como um quadro do ex-presidente Jair Bolsonaro exposto na área de lazer.

“A gente se acostumou a vender [imóveis] na área urbana, rural ou comercial, mas um castelo é bastante atípico. É inegável que por ter sido do José Rico tem um apelo”, comentou o corretor Adílio Gregório Pereira.

Tamanho e arquitetura

O portão arrombado dá acesso ao hall de um estúdio de gravação, e dali já foi possível ter uma noção do tamanho e da arquitetura exagerada e confusa do prédio.

O piso que forma o desenho de uma estrela dá acesso a dois lados do imóvel: o da casa principal e o do estúdio, sendo que neste último há um corredor que leva às salas, cozinha e mirante.

O segundo andar provavelmente abrigaria a parte administrativa da gravadora.

Todo o local onde seria o estúdio está tomado por mato, sujeira e enxames de insetos. Há também indícios de vandalismo, já que foram encontradas pichações.

O outro acesso para a casa principal leva inicialmente para a área de lazer externa, com mesas, churrasqueira, banheiros e um quadro de Bolsonaro.

Escadas que terminam em paredes

Há também duas escadas que terminam em paredes — assim como outras da casa —, o que mostra que o “castelo” estava inacabado.

Na casa principal há vários móveis, principalmente nos quartos, com camas e armários.

O hall da casa, que tem um bar e um cômodo com uma adega estão sujos, mas intactos, assim como os armários da cozinha e da dispensa.

Ainda no mesmo andar, um dos quartos leva a uma sacada. Porém, como o mato tomou conta do terreno, é possível enxergar pouco.

No subsolo há morcegos e a sala de jantar tem cadeiras quebradas e jogadas.

Um cômodo com vários materiais de construção dá acesso à área da piscina, mas como as portas estavam trancadas o LIBERAL não conseguiu constatar as condições do local.