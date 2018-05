Por conta da greve, guardas mudam rotina de patrulhamento

Diante do risco de desabastecimento das viaturas, as guardas municipais de Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia alteraram o esquema de patrulhamento a partir desta quinta-feira. Agora, as viaturas ficam paradas em pontos estratégicos dos municípios, com deslocamentos quando há chamados da população. Em Americana, Nova Odessa e Sumaré, o patrulhamento continua como de costume, apenas com recomendação de economia de combustível na primeira.

De acordo com o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara, Romulo Gobbi, a medida tem objetivo de garantir que os veículos não fiquem sem combustível. “Já prevendo o agravamento da situação do abastecimento, a gente fez um esquema de economia de combustível, atendendo a todas as ocorrências, mas com menos consumo”, disse.

Ele informou ainda que a prefeitura acionou os postos que fornecem combustíveis à Administração para que reservem quantidade suficiente para abastecer as viaturas e as ambulâncias do município. Em Sumaré, o prefeito Luiz Alfredo Dalben (PPS) fez um decreto exigindo essa reserva aos veículos municipais.

Foto: Arquivo - O Liberal

GAMA. Conforme informações do diretor da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marcos Guilherme, as viaturas seguiram fazendo patrulhamento normal nesta sexta, evitando deslocamentos para bairros mais distantes e área rural sem que haja chamados nessas áreas.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), os postos que fornecem para a corporação foram comunicados e manterão reserva de combustível para abastecer as viaturas.