Policiais do 10º Baep realizam treinamento com equipe antibomba do Gate

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) participaram de treinamento com a equipe antibombas do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), que foi realizado nesta quinta (17) e sexta-feira (18), no antigo campus Taquaral da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), em Piracicaba.

Treinamento foi realizado no antigo campus da Unimep de Piracicaba – Foto: 10º Baep / Divulgação

Entre os assuntos abordados estão a varredura em locais com risco de presença de explosivos e com grande fluxo de pessoas, como cinemas ou teatros; prioridades de segurança nestes incidentes; leis e normatizações envolvendo artefatos explosivos; classificação de ameaças terroristas; tipos de explosivos e seus efeitos; tipos e módulos de busca; simulações e ocorrências práticas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O comandante do 10º Baep, o tenente-coronel José Antonio Golini Junior, explica que o efetivo terá melhores condições para defesa da sociedade e outros policiais da região frente a incidentes de grande complexidade.