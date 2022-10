Policiais de Nova Odessa e Americana prendem trio por estelionato e associação criminosa

Mercadoria foi apreendida pela Polícia Civil e devolvida ao dono - Foto: Divulgação

Policiais civis de Nova Odessa e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (21), três homens por estelionato e associação criminosa.

O trio foi surpreendido pelos policiais no bairro Chácaras Campos dos Amarais, em Campinas, quando recebia uma carga de chapas de granito avaliada em R$ 30 mil. A compra, no entanto, havia sido feita em nome de um empresário de Nova Odessa.

O flagrante aconteceu após registro de ocorrência na delegacia de Nova Odessa sobre possível crime de estelionato. Um motorista de frete disse ter sido contratado para transportar uma carga de chapas (28, ao todo) de Colatina (ES) para Nova Odessa.

O valor comercial da mercadoria seria de aproximadamente R$ 30 mil, porém, na nota constava R$ 10 mil. No documento dizia que a carga tinha sido adquirida com dados da vítima, um empresário de Nova Odessa, e que o pagamento seria feito em outro momento.

O motorista também havia sido orientado a ligar para um número telefônico, antes de chegar ao endereço de entrega. Ele fez isso, porém, ninguém atendeu. O motorista, então, seguiu para o local informado na nota e lá a vítima descobriu que estavam usando seus dados para compras em nome de sua empresa.

Vítima e motorista seguiram para delegacia de Nova Odessa, onde foi feito o registro da ocorrência. Nesse intervalo, no entanto, as pessoas que contrataram o motorista entraram em contato com ele e pediram para entregar a carga em uma empresa localizada na cidade de Campinas.

Policiais civis de Nova Odessa e investigadores da DIG de Americana acompanharam o motorista de frete à distância e, após ser constatado o recebimento da mercadoria, abordaram três homens – o proprietário da empresa e mais dois funcionários.

Os três foram conduzidos à delegacia de Nova Odessa, onde foram autuados em flagrante por crime de estelionato e associação criminosa. De lá, foram encaminhados para a cadeia de Sumaré, onde aguardariam audiência de custódia. A mercadoria foi apreendida e devolvida ao verdadeiro dono.