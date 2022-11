Policiais da DIG prendem homem em Santa Bárbara por porte ilegal de arma

As armas foram apreendidas, assim como o carro, que pode ter sido utilizado em um roubo a um comércio de Americana – Foto: DIG / Divulgação

Policiais Civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam um operador de máquinas de 33 anos, por porte ilegal de armas de fogo, nesta segunda-feira (31), em Santa Bárbara d’´Oeste, durante a Operação “Polo”. Ele também é suspeito de ter participado de uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial de Americana.

A investigação contou com o apoio do setor de inteligência da Gama (Guarda Municipal de Americana) .

De acordo com informações da delegacia especializada, os policiais foram cumprir mandados de busca e apreensão em três endereços, pois tinham informações de que ele possuía uma arma de fogo curta.

Em um dos locais, uma chácara na Avenida Pastor José Milanes, no Parque Planalto em Santa Bárbara, os policiais encontraram uma arma de fogo do tipo espingarda e duas de pressão, além de algumas gramas de maconha.

Um dos mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Parque Planalto, onde estavam as espingardas – Foto: DIG / Divulgação

Na chácara estava também um carro, um VW/Polo, que teria sido usado em uma tentativa de roubo a um comércio de Americana. As imagens do carro foram flagradas pela Gama, por meio do sistema de monitoramento e passadas à DIG.

Diante dos fatos o homem recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e será investigado pela tentativa de roubo em Americana. Ele foi levado à cadeia de Sumaré.

Segundo a DIG, o detido apresenta uma extensa ficha criminal e já foi preso outras vezes por tráfico de drogas e embriaguez ao volante. Ele também é suspeito de ter ligação com um grupo criminoso do Rio de Janeiro.