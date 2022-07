Polícia Rodoviária salva criança engasgada em Campinas

Menina e a mãe foram encaminhadas pela viatura ao pronto-socorro do Jardim São José, em Campinas - Foto: Divulgação

A Polícia Militar Rodoviária salvou uma menina de cinco anos que estava engasgada na Rodovia Santos Dumont, na altura de Campinas, na madrugada deste domingo (10). A menina foi reanimada e encaminhada a um pronto-socorro.

De acordo com informações da corporação, equipes realizavam a Operação Sufoco/Direção Segura quando, por volta da 1h, um veículo Ford Fiesta parou. O casal que estava no carro pediu ajuda pois sua filha de cinco anos estava sem respirar. A menina começou a sentir ânsia de vômito e ficou desacordada.

O soldado Tamos, com o apoio do soldado Carriel, iniciou a Manobra de Heimlich para desobstruir as vias áreas da criança. A menina retomou a respiração e recobrou os sentidos após o procedimento. A ação foi gravada.

A menina e a mãe foram encaminhadas pela viatura ao pronto-socorro do Jardim São José, em Campinas, onde a criança permaneceu em observação.