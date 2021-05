Polícia recupera mais de 61 mil litros de etanol roubado na Rodovia Anhanguera

Carga foi roubada em Limeira e seria levada até São Paulo - Foto: Polícia Rodoviária/Reprodução

A Polícia Rodoviária prendeu um homem e recuperou 61.129 litros de etanol que haviam sido roubados no município de Limeira durante a madrugada desta quarta-feira (12).

De acordo com informações do 4.º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), por volta de 4h da manhã a empresa que estava fazendo o rastreamento da carga de combustível comunicou a polícia sobre o assalto e informou que o veículo roubado estava na Rodovia Anhanguera (SP-330), sentido capital.

As equipes permaneceram em patrulhamento e encontraram o caminhão na altura do quilômetro 104 da pista sul da rodovia, já no município de Campinas.

Após um breve acompanhamento, os policiais abordaram o motorista do caminhão no km 102 da mesma via e após vistoria veicular, detectaram que o painel do veículo estava todo danificado e com o dispositivo rastreador.

O condutor foi questionado e acabou confessando que não era o verdadeiro motorista do caminhão. Ele ainda alegou não saber onde o verdadeiro motorista estaria e que receberia uma quantia em dinheiro para conduzir o veículo de Limeira até a capital paulista.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde recebeu voz de prisão.