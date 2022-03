Polícia recupera caminhão da Ambev com mercadoria avaliada em R$ 26 mil

Bebidas alcóolicas, avaliadas em R$ 26 mil, foram recuperadas pela polícia - Foto: Divulgação - Polícia Militar

Três homens foram presos no bairro Santa Rosa, em Sumaré, na tarde de sábado (12), ao roubar e abandonar um caminhão da Ambev carregado com produtos avaliados em R$ 26 mil. Segundo o Boletim de Ocorrência, cinco pessoas estariam envolvidas no crime, sendo que três delas foram presas e outras duas pessoas conseguiram fugir.

A informação sobre o roubo de carga em Hortolândia chegou via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo) para a Polícia Militar enquanto os patrulheiros faziam ronda, por volta das 9h.

A empresa realizou o rastreamento do veículo e conseguiu informar alguns locais pelo qual o caminhão passava, mas falhas no sinal só foram resolvidas por volta das 11h, quando ele foi encontrado na região do Nova Veneza, em Sumaré.

As equipes policiais se deslocaram via solo e acionaram o helicóptero águia para auxílio. Os indivíduos foram vistos descendo e tentando fugir a pé, sendo três foram capturados e presos.

Caminhão foi encontrado na região do Nova Veneza, em Sumaré – Foto: Divulgação – Polícia Militar

A carga foi recuperada. Somente as bebidas alcoólicas são avaliadas em cerca de R$ 26 mil. O motorista foi localizado no bairro Santa Genebra, em Campinas.