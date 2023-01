Polícia procura jovem que matou namorada em Santa Bárbara e filmou corpo

Crime ocorreu no último domingo, no Jardim São Francisco; suspeito fugiu com o carro da vítima

A Polícia Civil procura pelo companheiro de Rafaela Cristina Barroso da Silva, 24, morta por espancamento e com pelo menos cinco facadas na noite do ultimo domingo, na casa onde moravam, na Rua Timbiras, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste.

Enquanto ela ainda estava viva e caída no chão, o suspeito, identificado como João Vitor Alcântara, de 22 anos, gravou um vídeo para mãe dele confessando o crime por ciúmes. Ele se despediu e afirmou que iria se matar, mas não foi localizado até o fechamento desta edição.

O delegado da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), José Donizeti de Melo disse que em um dos depoimentos de uma testemunha, o suspeito mandou que os filhos de Rafaela saíssem de casa, caso contrário também seriam mortos.

A vítima era mãe de quatro meninos do primeiro casamento, com idades de 9, 7, 4 e 3 anos. Ela também deixou uma menina de dez meses, filha do autor.

“Desde as primeiras apurações, o companheiro era o principal suspeito, pois foi flagrado pela irmã da vítima com um carro de Rafaela em alta velocidade. Depois ele bateu o carro e fugiu”, afirma o delegado.

Segundo a Polícia Civil, a irmã entrou na casa da vítima e a encontrou com o maxilar quebrado e ainda respirando com dificuldades. Rafaela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Outra testemunha ouvida pela Polícia Civil disse que os filhos da vítima foram até a casa de uma vizinha implorando por socorro, dizendo que a mãe estava sendo morta.

“Momentos antes de ser assassinada, a vítima chegou a mandar uma mensagem relatando que seu companheiro iria lhe matar”, completa o delegado.

AGRESSÃO. O homem já tinha sido preso em agosto de 2022 por violência doméstica contra Rafaela. Na época, ela foi agredida com puxões de cabelo, socos e ameaçada com faca.

O suspeito chegou a fugir com a filha do casal, que na época tinha quatro meses, e disse que ela não a veria mais. Ele foi localizado pela PM pouco tempo depois, acompanhado da bebê.

O homem foi autuado em flagrante por violência doméstica, mas conseguiu liberdade provisória pouco tempo depois. Rafaela já tinha medida protetiva com o agressor, mas abriu mão após reatar.

“Familiares relataram que eles sempre tiveram um relacionamento abusivo, pois o companheiro sempre teve muito ciúmes e queria saber todos os passos da mulher. Ela já tinha sido ameaçada de morte anteriormente, mas afirmava para conhecidos que sabia que o marido não tinha coragem. Fica o alerta para as vítimas, para que jamais desacreditem nas ameaças. Elas são tão graves quanto às agressões e infelizmente, um dia a ameaça pode se concretizar”, orienta o delegado.

Os parentes de Rafaela foram procurados, mas afirmaram que não tinham condições de comentar o crime, pois a família está em choque.

SEPULTAMENTO. O velório foi iniciado na noite desta segunda, no Parque dos Lírios, em Santa Bárbara, e o sepultamento está previsto para as 10h desta terça-feira, no Cemitério Parque Gramado, em Americana.