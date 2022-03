Polícia prende moradores de Santa Bárbara suspeitos de integrarem a ‘Gangue da Hilux’

Policiais do 10º BPMI mapearam os crimes na região e chegaram aos suspeitos, que foram presos em Piracicaba

Policiais do 10º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam nesta quinta-feira (24), em Piracicaba, dois moradores de Santa Bárbara d’Oeste suspeitos de integrarem a “Gangue da Hilux”.

Segundo a PM (Polícia Militar), nos últimos tempos foram registrados diversos furtos de caminhonetes de luxo na região, em bairros próximos à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e, por esse motivo, decidiram mapear o modo de operação dos ladrões.

Com informações das vítimas e com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, conseguiram montar uma operação de busca com o objetivo de coibir esses crimes.

Em patrulhamento pelos bairros Altos de Piracicaba, a PM abordou dois suspeitos. Eles estavam com uma réplica de arma de fogo e ferramentas utilizadas para furto das caminhonetes de luxo. Questionados, os dois, que são moradores de Santa Bárbara, confessaram os crimes de furtos e foram presos.

De acordo com o 10° BPMI, a prisão desses dois criminosos possibilitará a localização de carros que foram furtados e também auxiliará nas buscas de outros possíveis integrantes da quadrilha.