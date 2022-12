Polícia Militar Rodoviária dá início à Operação Ano Novo, que vai até domingo

Objetivo é reforçar o policiamento nas rodovias paulistas, com foco em embriaguez e outras infrações ao volante

A Polícia Militar Rodoviária iniciou na madrugada desta sexta-feira (30) a Operação Ano Novo 2022/2023. O objetivo é reforçar o policiamento nas rodovias paulistas. A iniciativa termina às 23h59 do domingo (1º de janeiro).

Será utilizado o efetivo operacional no Estado, com cerca de 3.400 homens e mulheres distribuídos estrategicamente em mais de 800 viaturas e bases operacionais, nos mais de 22 mil quilômetros de rodovias estaduais, com foco nas áreas de incidência criminal e de acidentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entre os alvos da operação está a embriaguez ao volante. O policiamento também tem intensificado a fiscalização por excesso de velocidade, bem como o uso indevido do celular ao volante.

A corporação também orienta sobre os cuidados com pedestres e ciclistas, principalmente no período noturno, pois há maior risco de atropelamentos pela carência de iluminação e, ao mesmo tempo, algumas pessoas ainda insistem em cruzar as vias em regiões de alto volume de tráfego.